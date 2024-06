La part des ventes de véhicules électrifiés en Chine atteint 40 % en mai

Zapping Le Blogauto Essai Peugeot 408 Hybrid 225

Près d'un million de véhicules électrifiés

La seule fois où les constructeurs chinois ont vendu plus d'un million de véhicules électriques par mois, c'était en novembre et décembre 2023. Après un début d'année lent, le pays s'approche à nouveau de ce chiffre.

Les 955 000 véhicules à énergie nouvelle (NEV, y compris les véhicules électriques purs, les véhicules électriques à pile à combustible et les hybrides rechargeables) enregistrés en mai représentent une augmentation de 105 000 unités par rapport à avril 2024 et de 238 000 par rapport au même mois de l'année dernière.

Cela représente respectivement une augmentation de 12 et 33 %.

Selon les données de l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM), environ 583 000 de tous les nouveaux NEV en mai étaient des véhicules électriques à batterie (BEV) et 371 000 étaient des hybrides rechargeables (PHEV). Pour les BEV, cela correspond à une augmentation de 12,5 % sur un an et de 12 % par rapport à avril. Les ventes de PHEV ont augmenté de 88 % (par rapport à mai 2023) et de 12,1 % (par rapport à avril 2024).

Ventes globalement stables toute motorisation confondue

Tous types de motorisation confondus, 2,42 millions de nouveaux véhicules ont pris les routes en Chine en mai. Par rapport à mai 2023 et au mois précédent, les ventes sont ainsi restées quasiment stables (respectivement 1,5% et 2,5%). Par conséquent, la croissance à deux chiffres des NEV décrite ci-dessus montre que le marché chinois des voitures équipées de prises continue de croître de manière disproportionnée par rapport à la tendance globale et que les véhicules électrifiés ont particulièrement le vent en poupe.

La part du NEV a ainsi atteint en mai un record de 39,5 %.

En d’autres termes, jamais auparavant autant de voitures électrifiées n’ont pris la route par rapport aux véhicules à combustion. Ce chiffre de 39,5 % est bien supérieur à la moyenne de l'année précédente, où près d'une voiture sur trois vendue en Chine (31,6 pour cent) était une NEV.

L’impact des nouveaux droits de douane pas encore visible

Les tarifs douaniers spécifiques annoncés par les États-Unis et l'Europe n'ont pas encore affecté les statistiques de mai.

Néanmoins, les exportations étant également incluses dans les statistiques des constructeurs chinois, les premiers effets se feront probablement sentir bientôt.

Pour mémoire, les droits de douane - provisoires - entreront en vigueur en Europe en juillet et aux États-Unis en août.

BYD leader

Dans le classement des constructeurs, BYD est une fois de plus le seul leader en mai, avec son deuxième meilleur résultat mensuel, reflété par 331 817 NEV vendus (+38 % sur un an).

Cela signifie que BYD représente à lui seul un bon tiers des ventes totales de NEV en Chine ! Ce n’est qu’en décembre 2023 que BYD a vendu davantage de véhicules électriques et d’hybrides rechargeables. Le constructeur a vendu 146 395 BEV et 184 093 PHEV dans le secteur des voitures particulières.

La dynamique des hybrides rechargeables est particulièrement frappante. Alors que BYD a enregistré une augmentation de 22 % du nombre de BEV par rapport à mai 2023, le chiffre pour les PHEV était de 54 %. La courbe statistique montre également que BYD a établi un nouveau record PHEV chaque mois depuis mars – pour la troisième fois consécutive.

2eme place pour SAIC devant Tesla

SAIC Motor et non Tesla occupe la deuxième place en mai, avec 82 882 NEV, soit une augmentation de 9 % par rapport à mai 2023.

Le parcours en dents de scie de Tesla se poursuit, car le constructeur exporte davantage à partir de la Chine certains mois, enregistrant ensuite des ventes de véhicules électriques plus élevées au cours de ces mêmes mois.

En mai, Tesla a vendu 72 573 BEV, dont 17 358 unités ont été exportées. Les ventes intérieures ont ainsi augmenté de 30 % par rapport à mai 2023 et de 75 % par rapport à avril.

Les exportations, en revanche, ont chuté respectivement de 51 et 44 %.

Selon CNEV Post , Tesla a récemment mis à disposition davantage de capacité pour les livraisons locales dans son usine de Shanghai – c'est-à-dire qu'elle a donné la priorité aux ventes intérieures.

Hausse majeure pour d’autres constructeurs

Changan et Chery , deux autres acteurs du secteur NEV vont de l'avant : Changan et ses marques ont enregistré 55 800 unités NEV vendues en mai (+90 % sur un an), tandis que Chery a vendu 42 733 VE (+279 % sur un an). Nio a livré 20 544 BEV en mai, soit une augmentation de 234 % par rapport au même mois de l'année dernière. Mai représente ainsi près d'un tiers des ventes depuis le début de l'année (66 217 BEV).

Zeekr , filiale de Geely, n'est pas en reste : 18 616 BEV figurent dans les statistiques, le chiffre le plus élevé atteint par la marque jusqu'à présent (+115 % en glissement annuel). Le partenaire de Stellantis, Leapmotor, a enregistré 18 165 véhicules électriques (+51 % sur un an), y compris des BEV et des unités hybrides avec prolongateurs d'autonomie (appelés EREV).

Xpeng et Xiaomi suivent à une distance considérable en terme de volumes. Alors que Xpeng a déclaré 10 146 BEV (+35 % en glissement annuel) pour mai, le nouveau venu Xiaomi a vendu 8 646 unités de sa berline électrique, soit une augmentation de 22 % par rapport à avril. La marque Dongfeng Voyah , qui se concentre sur les véhicules électriques, a vendu 4 521 véhicules électriques (+51 % sur un an).

Sources : cnevpost.com, gasgoo