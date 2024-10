Concept Enyaq RS Race : pour plus de niaque

Zapping Le Blogauto Essai Suzuki Vitara

Bon, ce n'est évidemment pas totalement gratuit puisque cela permet de communiquer et de parler de la "sportivité" du Škoda Enyaq Coupé RS. Car officiellement, ce Škoda Enyaq Coupé RS Race est une voiture de série améliorée pour donner ce résultat.

Déjà, sur la balance, il y a 316 kilogrammes en moins ! Comme si on virait la batterie électrique en somme. Pour arriver à ce résultat, le véhicule est dépouillé, et utilise grandement les matériaux composites. Les "upgrades" se voient aussi avec des appendices aérodynamique, un gros aileron arrière et une allure qui donne plus l'impression d'une berline que d'un SUV. Dans les mises à jour, on peut noter une entrée d'air redessinée dans le bas du bouclier avant, des jupes latérales, un spoiler avant, mais aussi des guides aéro à l'arrière.

On voit également des rétros façon voiture de rallye WRC, des sorties d'air sur le capot, une prise d'air discrète sur le toit avec des petites ailettes en fin de pavillon et l'aileron arrière. La voiture arbore également un joli diffuseur. A l'intérieur, un arceau-cage a été installé.

« Le Škoda Enyaq RS Race a été entièrement développé en interne par Škoda Motorsport. Basée sur le modèle de série Enyaq Coupé RS, la voiture présente un design distinctif avec un ADN de course fort, une aérodynamique améliorée et une excellente accélération. En termes de solutions durables, le nouveau concept-car sert également de projet pilote pour les futures innovations dans la production en série. Les pièces en biocomposite ont conduit à une réduction de poids significative, et nous les testons en sport automobile, notamment sur l'actuelle Škoda Fabia RS Rally2, en vue d'une mise en œuvre future. » Johannes Neft, Škoda Auto Board Member for Technical Development

Le concept est 70 mm plus bas que le modèle de série. Il est également 72 mm plus large à l'avant et 116 mm plus large à l'arrière. Les liaisons au sol ont été "coursifiées", de même que le freinage qui passe aux disques carbone-céramique. Ce concept sert avant tout à Skoda a développer son savoir faire sur les nouveaux matériaux "bio-composites". Au lieu d'utiliser de la fibre de carbone, il y a ici du lin. Cette plante utilisée depuis plus de 5 000 ans pour faire des fibres textiles permet ici de faire des panneaux extrêmement rigides, mais aussi légers. Elle est aussi utilisée pour le textile des sièges baquets.

Techniquement, Skoda n'a pas touché aux deux moteurs électriques qui délivrent une puissance combinée de 250 kW. La batterie non plus n'est pas modifiée et conserve les 82 kWh de capacité. Course ou pas, ce concept plafonne à 180 km/h comme celui de série. Mais le 0 à 100 km/h est désormais fait en moins de 5 secondes.