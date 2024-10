Essai Volkswagen ID.7 Tourer GTX 340 ch

Zapping Le Blogauto Essai du Mercedes GLC 220D

Un break plus élégant que la berline

essai vw id7 gtx +20 Vous aussi vous la trouvez plus jolie en break? Dites-le nous dans les commentaires.

En devenant Tourer, l’ID.7 gagne en élégance. Etrangement, ce break au centimètre près (4,86 m) s’avère aussi long que la berline. On peut donc avoir un coffre plus généreux, sans pour autant prendre plus d’espace dans le garage. Mais la GTX se différencie avec un bouclier intégrant une signature lumineuse caractéristique de cette finition.

En outre, on peut s’offrir de grandes jantes au style spécifique. Avec son toit noir et sa teinte rouge vif, l’ID.7 Tourer a de l’allure. Toutefois, la sportivité notamment à l’arrière s’exprime de manière discrète, à cause notamment de l’absence de sorties d’échappement qui souvent sont assez évocatrices. Notez que les logos sont lumineux quand les feux sont allumés, comme le veut la tendance actuelle.

De la place à bord et dans le coffre

essai vw id7 gtx +20 Un jour, on finira peut-être par trouver les écrans trop grands...

A bord, on dispose toujours d’un très bel espace de vie, comme dans la berline. On le doit à l’empattement de 2,97 m, qui lui aussi reste identique à l’ID.7. En version Tourer on dispose d’une soute généreuse de 605 litres. Ce sont près de 130 litres qui sont gagnés sur l’ID.7 classique. Autant vous dire que l’on se sent évidemment bien à toutes les places.

On a aussi un très large toit panoramique qui peut s’opacifier grâce à sa technologie PDLC. En GTX, des petites surpiqures rouges marquent la différence. En termes d’équipements il ne manque absolument rien. Si le conducteur a l’essentiel devant lui sur un petit écran, la grande dalle tactile de 12,9 pouces facilite la navigation dans les menus. La connectivité est complète et les geeks pourront s’amuser avec la reconnaissance vocale boostée à l’IA.

Plus typée confort que sport

essai vw id7 gtx +20 Elle sait aller vite! Mais elle préfère "cruiser".

En prenant la route, nous réalisons que la conduite d’un break reste bien plus agréable que celle d’un SUV. Certes, on domine moins la route des yeux, mais avec autant de chevaux sous le capot, on prend plus de plaisir à la bousculer quand on décide de s’amuser un peu. Mais soyez bien rassurés, la priorité de cette familiale demeure en premier lieu le confort. De ce point de vue-là, elle n’a rien à envier à personne. Si en plus on actionne les ADAS finement réglés, on a juste à laisser la route défiler.

On bénéficie d’un bel équilibre qui sert un comportement routier de bon niveau. Les mouvements de caisse sont particulièrement bien contenus. La voiture percute un peu à basse vitesse, mais rien de rédhibitoire. Quant à la transmission 4X4, elle assure une motricité de premier ordre, ce qui peut aussi rassurer notamment sur route mouillée où les électriques à fort couple ont tendance à patiner.

Une autonomie confortable

essai vw id7 gtx +20 X comme Extra?

Surtout, la GTX marque l’écart grâce à sa motorisation de 340 chevaux composée de deux blocs (286 ch av / 109 ch arr). Il faut même parfois se montrer léger sur l’accélérateur, pour préserver les estomacs de ses passagers (0 à 100 km/h en 5,5 s). La voiture se révèle en effet plutôt réactive, ce qui limite la progressivité de l’arrivée de la puissance. Heureusement, on finit par s’y habituer. C’est l’un des avantages des voitures électriques, le puissant couple disponible tout de suite.

Pour l’alimenter, l’ID.7 GTX Tourer se repose sur une batterie de 86 kWh. En théorie, cela lui assure une autonomie selon le protocole WLTP de 574 kilomètres (683 km pour une ID.7 Tourer "classique"). On perd donc une vingtaine de bornes par rapport à une ID.7 avec ces mêmes cellules. Dans notre réalité on peut tabler sur au moins 450 kilomètres sans trop s’inquiéter, peu importe le style de conduite que l’on adopte. Surtout, les moins pressés peuvent en aligner 500 sans trop sourciller. En outre, le charge CC puissant de 200 kW réduit le temps passé sur une borne adéquate.

Pour résumer Selon nous, la Volkswagen ID.7 Tourer GTX se révèle comme l’une des meilleures grandes électriques actuellement disponibles sur le marché. Elle bénéficie d’une autonomie confortable, d’un espace à bord et d'un coffre qui ne sont pas réduits par la place prise par les cellules. Avec un équipement complet, elle sait voyager. Cette version coiffe la gamme, donc le tarif est à l’avenant, avec 75 000 euros demandés sur le bon de commande.

Pierrick Rakotoniaina

Rédacteur

