F1 2024 Mexico GP : Sainz a dominé, Verstappen a été pénalisé !

Imparable ! Poleman, Carlos Sainz a survolé la course à Mexico. Evidemment, la pole est un peu un cadeau empoisonné à Mexico, car la longue ligne droite de départ vous expose à l’aspiration donnée aux autres. D’ailleurs, Verstappen a pris le meilleur au départ sur l’espagnol, tandis que Yuki Tsunoda, trop optimiste sur le premier freinage à l’extérieur, heurtait la Williams d’Albon et partait s’encastrer dans les tecpro. Pas la meilleure façon de se placer pour Red Bull…

La voiture de sécurité faisait sa besogne pendant quelques tours puis, à la relance, Sainz reprenait son bien au prix d’un freinage autoritaire sur Verstappen au bout de la ligne droite. Superbe !

Verstappen encore très limite

Au 10e tour survient alors le fait de course marquant : Norris attaque à son tour Verstappen dans la seconde ligne droite en bénéficiant du DRS. La McLaren arrive devant sur le freinage mais le néerlandais refait le coup d’Austin et emmène large la McLaren, la forçant à sortir de la piste et à couper l’herbe ! Quelques virages plus loin, alors que Norris n’a pas rendu la position, Verstappen plonge à l’entrée des esses pour doubler son rival mais lui et Norris se gênent et se retrouvent hors-piste, permettant à Leclerc de passer second !

La sanction est alors tombée, la FIA ne voulant sans doute pas être de nouveau accusée de complaisance envers Verstappen après la polémique d’Austin, et Verstappen écopait ainsi de 10 secondes de pénalité ! Au 20 tour, Verstappen prend une deuxième pénalité de 10 secondes ! La FIA a décidé d’agir contre le comportement du triple champion du monde, cette fois pour avoir dépassé hors-piste au virage 8. Quand Russell est prévenu de cette information à la radio, le pilote anglais répond tout simplement « Wow ! »

Leclerc frôle la correctionnelle !

Par la suite, Sainz a parfaitement géré la situation. Si Leclerc a été menaçant au début, le monégasque a ensuite peu à peu été distancé, l’écart oscillant longtemps entre 5 et 7 secondes. Puis sur la fin du grand prix, Norris est remonté comme une balle, prenant le meilleur tour à plusieurs reprises et a finalement passé Leclerc au 63e tour, après que le monégasque se soit fait une grosse frayeur à la sortie de la parabolique. Sa Ferrari lui a échappé et il l’a rattrapée in-extremis en manquant de peu de taper le mur ! Ses pneus étaient détruits…Leclerc est finalement rentré au 70e tour pou chausser des tendres et ainsi prendre le point du meilleur tour à Norris.

Derrière ce trio, Hamilton et Russell se sont bien battus, et plus proprement. Après lui avoir tourné autour pendant de nombreuses boucles, le champion du monde a enfin trouvé l’ouverture et passé son équipier pour le gain de la P4. Max Verstappen ne termine que 6e, et malgré sa pénalité, il n’avait pas le rythme pour jouer la gagne. Kevin Magnussen obtient une superbe 7e place pour Haas, devant Piastri, bien remonté depuis le fond de grille et Hulkenberg. Pierre Gasly arrache le point salvateur de la 10e place pour Alpine.

Pirez

Bon dernier, 17e, Sergio Perez a connu une course cauchemardesque. Il a pris d’abord une pénalité pour s’être mal positionné sur la grille de départ, puis il a ensuite adopté un pilotage très rugueux, en mettant dehors Lawson puis Stroll lors de batailles serrées. En manque total de rythme, le mexicain a fait deux arrêts et a manifesté à la radio sa mauvaise foi tout au long de la course…bon, on se demande bien comment il pourrait garder son baquet…Lawson et Colapinto ont montré en tous cas qu’ils avaient faim et se sont montrés agressifs en piste, mais sans aller au-delà du raisonnable.

Au championnat, Norris se rapproche de Verstappen, mais le néerlandais compte 362 points contre 315 à l’anglais. 47 points en 4 courses, c’est tout à fait prenable mais c’est quasiment deux victoires d’avance. Charles Leclerc est mathématiquement toujours dans la course mais à 291 points, il conforte surtout sa 3e place, avec 40 points d’avance sur Piastri et 51 sur Sainz.

Du côté des constructeurs, Ferrari dépasse Red Bull, avec 537 points contre 512 à l’écurie autrichienne. McLaren dispose de 566 points, mais la tendance est clairement pour Ferrari.