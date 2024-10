Renault : une exception dans un secteur automobile dans la tourmente

Zapping Le Blogauto La Porsche Panamera en avant premiere

Des indicateurs performants

Les recettes du troisième trimestre ont atteint 10,7 milliards d’euros (11,6 milliards de dollars), a indiqué Renault en fin de semaine. Le constructeur s'attend toujours à une marge d'exploitation du groupe d'au moins 7,5 % cette année, et à un flux de trésorerie disponible de 2,5 milliards de dollars ou plus.

« Notre carnet de commandes reste solide », a déclaré le directeur financier Thierry Pieton aux journalistes. Ajoutant s’attendre « à un quatrième trimestre avec une forte croissance.

Renault : une exception stupéfiante !

Renault constitue une véritable exception alors que ses concurrents tels que Stellantis, Volkswagen et BMW ont émis des avertissements sur bénéfices au cours des dernières semaines, citant des raisons telles que le ralentissement de la demande de véhicules électriques, des problèmes avec les fournisseurs et la baisse des ventes observée en Chine.

Une position qui selon Bloomberg, résulte en partie du fait que Luca de Meo, directeur général de Renault, ait introduit plusieurs nouveaux VE dans les temps au cours des derniers mois, réussissant à éviter certains des problèmes liés aux logiciels qui ont retardé les modèles concurrents.

Suite à ces annonces, la hausse des actions de Renault a atteint jusqu'à 6,3 % à Paris jeudi, le gain intra-journalier le plus élevé depuis février. Le titre a augmenté d'environ 15 % depuis le début de l’année.

De Meo a également su maîtriser les dépenses pour stimuler la rentabilité, notent les analystes.

De Meo met en garde contre les défis à venir

Néanmoins, Luca de Meo a mis en garde contre les défis à venir, y compris ceux liés aux règles plus strictes de l'Union européenne concernant les émission polluantes. Lesquelles pourraient grandement impacter les constructeurs automobiles dès 2025.

Les revenus du constructeur pour l'automobile ont diminué de 0,5 % pour s'établir à 9,35 milliards de dollars au cours des trois mois jusqu'en septembre, dans le contexte des vents contraires sur le marché des devises et des ventes unitaires plus faibles pour sa marque principale Renault.

Renault mise sur R5 électrique et nouvelles Dacia

La société s'attend à ce que les ventes du groupe soient renforcées au cours de la période actuelle par des véhicules, y compris la R5 électrique et les nouvelles versions des modèles Dacia Spring et Duster. L'année prochaine, de nouveaux modèles, dont la Dacia Bigster et l’Alpine A290, contribueront à renforcer la rentabilité, a par ailleurs affirmé Thierry Pieton.

Notre avis, par leblogauto.com

De nombreux analystes considèrent ces résultats avec d’autant plus de satisfaction, que le secteur s’avère globalement sous-performant. Notant a contrario l’avertissement sur résultats de nombreux constructeurs.

Sources : Bloomberg, Renault