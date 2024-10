Malus 2025 : toujours plus de taxes !

Zapping Le Blogauto Essai Peugeot 408 Hybrid 225

En simple thermique, désormais il n'y aurait que les petites citadines Diesel qui échapperaient au malus. Enfin, si elles existaient encore... En 2025, même certaines citadines essence basiques seront malussées ! Hallucinant et tellement prévisible. La Dacia Sandero équipée du SCe de 65 chevaux (grosse berline s'il en est n'est-ce pas) sera malussée à minima de 210 € ! Si cela peut paraître dérisoire, c'est symbolique (elle était déjà malussée mais à 100 €.

Globalement le seuil de déclenchement du malus est abaissé de 5 g/km. De 118 g/km on passe donc à 113 g/km. Un décalage de 5 g/km qui donne des évolutions disparates avec en moyenne une hausse de 55% pour un même niveau d'émission, mais certaines valeurs qui sont plus que doublées. Le malus maximal passe de 60 000 € à 70 000 € qui est atteint pour 193 g/km et au-delà. C'est 10 000 € de plus, et c'est atteint 1 g/km plus tôt qu'en 2024.

Voilà pour le malus CO2. Mais le malus au poids n'est pas oublié. Déjà, en 2025, les hybrides non rechargeables n'ont plus d'abattement de 100 kg de leur masse. Comme les petits copains thermiques, cela démarre dès 1600 kg pour eux aussi. Et tant pis si pour être hybride il faut un moteur électrique en plus, ainsi qu'une batterie de 2 kWh environ.

Les PHEV (hybrides rechargeables) deviennent malussables, mais bénéficient d'un abattement de 200 kg. Selon Peugeot, le 3008 Plug-in Hybrid (PHEV) 195 ch e-DSC7 pèse en ordre de marche 1 980 kg. Il est donc 180 kg au-dessus du seuil de déclenchement du malus au poids. Aussi, la Taxe sur la masse en ordre de marche (appellation officielle) devrait être de 1 800 €.

Les véhicules électriques sont toujours exclus (pour 2025) du champ du malus au poids, mais devraient rapidement l'intégrer, moyennant un petit abattement qui ne suffira pas à effacer la batterie et son accastillage. En 2026, le malus au poids sera même déclenché dès 1500 kg !

Quant au bonus électrique, le plafond reste inchangé (47 000 € hors options). Mais, le montant du bonus pour tous passe de 4 000 € à 3 000 € dès le 1er janvier 2025.

Barème pour les années à compter de 2026

Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal

(en €) Jusqu’à 1 499 0 De 1 500 et 1 699 10 De 1 700 à 1 799 15 De 1 800 à 1 899 20 De 1 900 à 1 999 25 A partir de 2 000 30

Notre avis, par leblogauto.com

Le système de bonus/malus de Jean-Louis Borloo partait d'une bonne intention : récompenser les bons élèves et punir les moins bons. Désormais, c'est punition collective ! Imaginez que 80% du marché français devrait être malussé en 2025 !

C'est devenu une taxe sur la voiture, purement et simplement. Le malus CO2 nous prive de pas mal de voitures "sympathiques", et prive l'Etat de rentrées supplémentaire de TVA. C'est stupide, mais ce n'est pas la première fois que les technocrates font ce genre de "move". Le malus est une taxe d'à-priori qui ne suit pas le mantra du "pollueur-payeur" puisqu'un véhicule à 200 g/km peut très bien faire 4 ou 5 fois moins de kilomètres annuels qu'un véhicule à 120 g/km.

Surtout, avec le malus au poids, l'Etat rajoute une deuxième lame au cas où la première ne suffirait pas. Pour échapper au malus CO2, un véhicule se doit d'être hybride. Mais, cela rajoute du poids...donc...un malus. Malin ! Pire, les abattements pour famille avec plus de 3 enfants existent. Mais allez expliquer à une famille avec 2 enfants qu'elle devra descendre en taille de véhicule ou payer des malus iniques !

Si on regarde en arrière, rien qu'en 2019, le seuil était de 120 g/km pour 50 €. Désormais c'est 210 €. 150 g/km c'était 1 613 €. En 2025 ce sera 3 119 €. Désormais pour le consommateur, le choix sera (en gros) :

motorisation essence basique moins chère, mais malussée

motorisation essence hybride complexe, non malussée, mais plus chère.

Et si vous pensiez échapper au malus en prenant un véhicule étranger de 10 ans d'âge, vous vous mettez le doigt dans l'oeil jusqu'au coude. En effet, le "coefficient forfaitaire de décote" sera révisé et il faut désormais un véhicule de 15 ans pour ne plus avoir le malus à la première immatriculation en France. Un véhicule de 10 ans d'âge paiera encore 30% du malus prévu ! 30% de 70 000 € cela fait tout de même 21 000 €...

Barème du malus CO2 2025 dans le PLF

Source : PLF 2025.