Brabus Rocket 900 GTS : l'AMG GT devient un break de chasse

La dernière-née de la famille "Rocket" de Brabus est assez différente, car il ne s'agit pas seulement d'une grosse préparation mais d’un vrai travail de carrosserie, basé sur la Mercedes-AMG GT, qui transforme la sportive allemande en super Shooting Break. Pardon, en « hyper gran turismo ».

Un arrière totalement revisité

Brabus a dû concevoir plusieurs panneaux de carrosserie personnalisés à partir de zéro, notamment le toit, les piliers, la serre, les ailes arrière et le hayon. La carrosserie entière a été fabriquée en fibre de carbone à l'aide de procédés préimprégnés. Le toit rabattable et tout le poids associé ont disparu, remplacés par un arrière bulbeux qui définit un break de chasse à deux portes.

L'ensemble est beaucoup plus large, l'essieu arrière s'étendant désormais sur quasiment 2 mètres. Des arches musclées, des prises d'air avant plus grandes, un séparateur plus grand, des ailettes à l'arrière des roues avant, de grandes jupes latérales, d'énormes évents derrière les roues arrière et un diffuseur arrière proéminent complètent la transformation. Pour la finesse, on repassera évidemment, car l'ensemble est spectaculaire mais aussi assez "lourd", surtout vu de l'arrière et de trois/quart arrière, avec un épaulement des ailes assez conséquent.

Les feux à LED rouges dans les embouts d'échappement sont là pour garantir la griffe "too much" de Brabus, mais la façon dont les hanches arrière se fondent dans une queue de canard intégrée sous un aileron de toit est un bel exercice de style. La GTS est équipée de roues Brabus Monoblock P Platinum Edition, avec des lames aérodynamiques en carbone intégrées qui contribuent au refroidissement des freins. Enfin, les quatre sorties d'échappement en titane, revêtues de carbone à l'arrière avec volets d'échappement actifs, confèrent à la Rocket GTS une bande sonore appropriée.

Un bloc hybride poussé à 1000CV

Le bloc sous-jacent du bolide est le groupe motopropulseur hybride GT 63 SE Performance, qui délivre déjà de base 805 chevaux. Bien sûr, Brabus ne pouvait pas laisser le compartiment moteur intact, et le V8 biturbo de 4,0 litres a été transformé en un monstre de 4,4 litres qui délivre jusqu'à 784 chevaux à lui seul, combiné à la puissance hybride, ce qui donne un total de 1 000 chevaux, avec 1620 Nm de couple. Pour éviter à la transmission à neuf vitesses de subir des contraintes excessives, ce dernier est plafonné alors qu’il peut en théorie développer1820 Nm. Cela devrait être suffisant, non ? Ces chiffres représentent une augmentation de 184 CV et de 573 Nm par rapport à la Mercedes-AMG SL63 SE Performance de série

Le 0 à 100 ne prend que 2,6 secondes, et il ne faut que 9,5 secondes à partir de l'arrêt pour atteindre 200 m/h. Naturellement, un tel véhicule pourrait être garé dans une communauté avec des voisins qui accordent de l'importance à la qualité de l'air, c'est pourquoi l'échappement personnalisé est doté de convertisseurs catalytiques spéciaux et de filtres à particules, ainsi que de soupapes commutables pour maintenir le volume bas.

À l'intérieur, l'habitacle 2+2 est inondé de cuir noir souple, mis en valeur par des sièges centraux, des panneaux de porte et des garnitures d'instrumentation gris ardoise. L'Alcantara noir apparaît également, ainsi que des surpiqûres en losange. Naturellement, on retrouve davantage de fibre de carbone, notamment dans les seuils de porte éclairés, les pédales et certaines parties du volant, de la console centrale et des poignées de porte. Les éléments de finition comme les interrupteurs, les bouches d'aération et les grilles de haut-parleurs sont finis en Brabus Shadow Gray mat. Il s'agit d'un exemplaire unique pour le moment, alors ne vous embêtez même pas à demander le prix.

Ce que nous savons, c'est que le premier exemplaire est déjà en vente sur le site officiel de Brabus, affichant un prix exorbitant de 945 762€. Vous avez bien lu.