F1 : 400 engagements pour Alonso au Mexique

Le pilote Aston Martin devance dans la hiérarchie Kimi Räikkönen et Lewis Hamilton, qui comptent respectivement 353 et 351 participations. Fernando Alonso ne passera pas dès Mexico la barre des 400 départs en Grand Prix puisqu’il compte en fait 396 départs effectifs et 3 non-participations (Belgique 2001, États-Unis 2005, Russie 2017) ainsi qu'unforfait pour raison médicale (Bahreïn 2016). Alonso a commencé jeune, en 2001, à seulement 20 ans, et fait preuve d’une longévité exceptionnelle, à quoi s’ajoutent évidemment les saisons modernes, qui comptent 22-23 dates, contre 16/17 quand il a commencé. Et encore, Alonso n’a pas été en F1 en 2019 et 2020, ce qui lui enlève au moins 40 courses.

Question d'époque

Forcément, les pilotes des années 60/70 ne pouvaient atteindre un tel score : ils commençaient plus âgés, à 25 ans passés pour la plupart, et terminaient assez tôt leur carrière, après, en moyenne 10 à 12 ans dans le paddock, même s’il y a eu des exceptions comme Graham Hill (de 1958 à 1975), Jack Brabham (de 1955 à 1970) ou encore Maurice Trintignant (de 1950 à 1964). Il faut dire que les temps étaient plus dangereux…il fallait passer à travers les accidents et les drames, car la faucheuse rodait beaucoup en ces temps reculés. Faire de très vieux os en F1 n'était pas forcément évident. De plus, les saisons comptaient 12 à 14 GP jusqu’au milieu des années 70. Ce n’est qu’à partir de 1975 que l’on a eu au moins 16 courses annuelles (14 en 1980 seulement).

Quoi qu’il en soit, le chiffre d’Alonso est bluffant. Le seul équivalent, dans les grands championnats automobiles, est Mario Andretti, qui compte 407 départs en CART (en fait, en additionnant ses départs dans le championnat USAC de 1964 à 1979 puis ceux du CART jusqu’à sa retraite en 1994), mais sur quasiment 30 ans ! La NASCAR reste imbattable, avec des carrières qui peuvent s’étaler sur plus de 30 ans et des calendriers à plus de 35 courses, qui atteignaient même les 50/60 courses dans les années 60 ! Richard Petty en compte ainsi 1184 ! Par comparaison, en WRC, où les calendriers sont évidemment moins chargés, Latvala détient le record de participations avec 209 rallyes.

Qui pourra le battre ?

Pour en revenir à la F1, Graham Hill avait fixé la barre à 175 départs jusqu’à sa mort tragique en 1975. Jacques Laffite le bat au grand prix d’Angleterre 1986, portant la marque à 176…mais son crash terrible du départ, qui lui brise les jambes, met fin à sa carrière. Riccardo Patrèse prend le record en 1988 et le porte à 256 courses fin 1993. Il faut attendre le Canada 2008 pour que la référence de l’italien soit battue par Barrichello, qui achève sa carrière au Brésil en 2011 avec 323 départs. Kimi Raikkonen prend la relève en 2020 et le porte à 349 départs à Abu Dhabi. Fernando Alonso est détenteur du record depuis Singapour 2022. Avec probablement deux saisons encore de présence, il pourrait frôler les 450 départs. Après, Lewis Hamilton pourrait prendre la relève mais il aura déjà 40 ans en 2025. Pas sûr qu’il aille jusqu’à 45 ans comme Alonso.

Par contre, les jeunes de maintenant, comme Piastri et consorts, qui enchaînent déjà 23-24 courses par an, pourraient rattraper Alonso en 18-19 saisons, ce qui laisse supposer une longue carrière tout de même ! C'est en fait Max Verstappen qui est le mieux placé, car il a commencé très jeune, à 17 ans, et compte ainsi déjà 204 grands prix à seulement 27 ans et en 10 saisons, soit plus que Prost en fin de carrière. Il pourrait donc atteindre la marque d'Alonso d'ici 10 ans, mais le néerlandais ne semble pas parti pour rester encore très longtemps en F1.