Lancia laisse entrevoir un bout de la prochaine Gamma

Made in Italy

En pleine tentative de résurrection, Lancia a confirmé, en marge du lancement de l’Ypsilon HF Rally 4, que le prochain modèle, la Lancia Gamma, sera conçu et développé en Italie et produit dans l'usine Stellantis de Melfi. Cela marque le retour de Lancia dans les locaux où, de 1995 à 2003, a été construite la deuxième génération de l'Ypsilon. Ouverte en 1994, l'usine de Melfi est actuellement responsable de la production des Jeep Compass et Jeep Renegade. L’annonce est évidemment une bonne nouvelle dans cette « annus horribilis » de la production automobile italienne, dont l’actualité est scandée depuis des mois par des mauvaises nouvelles de chômage partiel, d’arrêt de production et de délocalisations vers la Pologne, la Serbie ou le Maroc.

Une berline coupé crossover ?

Cousine de la future DS8, la Lancia Gamma sera construite en 2026 sur la base de la plateforme multi-énergie STLA Medium. A priori, cette Gamma ne sera pas exclusivement électrique, mais devrait proposer de l’hybride. Il serait néanmoins présomptueux de crier victoire…la renaissance de Lancia reste bien incertaine, car tout dépendra du succès ou pas de la nouvelle Ypsilon, qui, après déjà quelques mois de commercialisation, ne semble pas s’arracher outre-mesure… La Gamma reprend le nom d’un modèle berline et coupé de la marque, qui fut fabriqué entre 1975 et 1984 à un peu plus de 22.000 exemplaires. La future Gamma sera un modèle cinq portes surélevé au profil de coupé, se rapprochant davantage d’une berline haute sur pattes façon 408 que d’un SUV classique.

Un design atypique ?

La première photo montre une partie de la poupe reprenant le motif de « Calice ». Le design optique en trois parties, inauguré par la nouvelle Ypsilon, devrait également se retrouver sur cette berline surélevée. L’image met en exergue un bloc optique vertical élégant. Un clin d’œil à la Thesis, un gros ratage commercial du début du siècle mais qui avait détoné par son design baroque et charmeur ? Au bas du coffre légèrement creusé, le nom du modèle est inscrit dans une police plus droite que celle utilisée pour l’Ypsilon.

Lancia aura fort à faire pour se faire une place dans le haut de gamme, après l’échec de la Thesis et la "blague" que fut la dernière Thema, lancée sous l’ère Marchionne, qui n’était qu’une Chrysler 300C rebadgée.