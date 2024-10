ABT révise le dernier Audi SQ8

Zapping Le Blogauto Essai DS3 E-Tense 2023

Les Audi Q8 et SQ8 ont reçu une mise à jour de demi-cycle en septembre 2023, suivie du RS Q8 mis à jour en juin 2024.ABT Sportsline a introduit un kit de réglage pour le Q8 et le SQ8, comprenant des améliorations en matière de performances, de suspension, d'aérodynamisme et d'intérieur. Pour une fois, ce n'est pas en noir mais dans une teinte "café" que le panzer SUV est dévoilé.

Des puissances déraisonnables

Revu et corrigé sous le nom ABT Power S, le moteur V8 TFSI de 4,0 litres de la SQ8 délivre jusqu'à 650 ch et offre un couple impressionnant allant jusqu'à 850 Nm. L'ABT SQ8 se permet ainsi de griller la politesse à la RSQ8 Performance d’Ingolstadt, qui est disponible à la commande depuis fin juin 2024 et modèle Q le plus puissant après la mise à jour du modèle à l'automne 2023. Ces chiffres représentent une augmentation de 143 ch et de 80 Nm par rapport à la SQ8 de série.

ABT Sportsline augmente également les performances des deux variantes de propulsion hybrides, qui utilisent également le moteur essence V6 de 3,0 litres. ABT n'a pas encore annoncé d'options de réglage pour le RS Q8, mais le modèle d’avant restylage avait reçu une préparation à 800 CV, battant ainsi le Lamborghini Urus, ce qui nous donne une idée de ce à quoi nous attendre.

Petites touches ABT à l'intérieur

La recette est bien connue. Le kit aérodynamique, composé d'un spoiler avant, d'inserts d'ailes, d'un jeu de jupes arrière avec 4 sorties d'échappement et d'un spoiler arrière, confère encore plus de « méchanceté » à l'apparence sportive et massive des SUV Q8. La gamme de jantes d'ABT Sportsline propose deux options de 22 et 23 pouces. Le tuneur apporte également des accents sportifs à l'intérieur, sans verser dans la démesure "mansoryenne". Les garnitures du tableau de bord et du cadre des sièges ABT ainsi que le couvercle du pommeau de levier de vitesse sont en fibre de carbone brillante visible. Le logo ABT est éclairé dans les seuils de porte et le contacteur start-stop.

Si vous souhaitez que votre Audi SQ8 bénéficie de la liste complète des équipements ABT disponibles, vous vous retrouverez avec une facture de 35 573 €, y compris le coût d'installation.