Abt et Audi se séparent après 25 ans en commun dans le sport automobile

Le désengagement d'Audi

Ayant déjà uni ses forces avec le fabricant italien aux 24 Heures de Nurburgring l'année dernière, Abt étendra ce partenariat à deux Lamborghini Huracan GT3 EVO2 lors de la prochaine saison de DTM dans le cadre d'un contrat à long terme. Ce n’est pas vraiment une surprise, étant donné qu Audi a considérablement réduit la voilure en sport automobile, en arrêtant notamment son programme GT3 (avec, en parallèle, la fin de la carrière pour la R8) et en mettant fin à son pool de pilotes d’usine, alors que les ressources sont totalement mobilisées pour la F1, où la firme aux anneaux fera son entrée en 2026.

L'accord permettra à Abt de rejoindre la liste des équipes soutenues par l'usine de Lamborghini à partir de 2025. Lamborghini a déjà la plus grande présence de tous les constructeurs automobiles en DTM, fournissant un total de cinq voitures entre les équipes SSR Performance, Grasser et Paul Motorsport.

Un palmarès prestigieux

Les nouvelles relations avec Lamborghini marquent la fin de la relation de longue date de l'équipe avec Audi, qui remonte à la renaissance du DTM, le "vrai", celui des berlines de supertourisme, en 2000. Abt a remporté le Deutsche Tourenwagen Masters en 2002 (avec Laurent Aiello sur la TT-R) puis en 2004 et 2007 avec Mattias Ekström puis 2008 et 2009 avec Timo Scheider, ainsi que l'ADAC GT Masters en 2009 et 2010.

L'année la plus fructueuse fut 2009, où la structure a remporté trois titres : le DTM avec Timo Scheider, l'ADAC GT Masters avec Christian Abt avec en prime les 24 heures du Nürburgring et l'ADAC Formel Masters avec Daniel Abt. ABT Sportsline et Audi ont célébrés ensemble. 77 victoires en 331 courses à ce jour, 258 podiums, 91 pole positions et 86 tours les plus rapides.

Abt a également accompagné Audi en Formule E jusqu’en 2022, puis le groupe a commencé à développer de nouveaux partenariats avec d’autres marques du groupe VW, notamment Cupra en Extreme E et en Formule E pour la saison 2022-23 puis désormais Lola-Yamaha depuis 2023-2024. Par contre, les liens entre ABT et Audi continuent sans sourciller pour le tuning des voitures de série. « Abété » comme dirait GMK.