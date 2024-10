Essai Kia Picanto de 79 ch

Zapping Le Blogauto Essai de la Kia Picanto 2024

Sacré look!

Essai Kia Picanto +20 Tout juste 3,61 m! Des cotes parfaites pour la ville.

Kia a réussi cet exploit de donner beaucoup de look à sa mini-citadine. Il fallait au moins ça pour se faire remarquer sur ce segment de marché en difficultés. Avec cet avant hyper démonstratif, on ne la ratera pas! On aime ou on n’aime pas, mais il faut bien avouer qu’elle a du peps! Surtout avec le pack Gt Line qui renforce sa personnalité.

Ce concentré du design Kia fait clairement tourner les têtes! L’arrière répond à l´avant avec là aussi un bandeau reliant les feux, qui lui donne beaucoup de caractère! Pour le style, c’est moderne et punchy. Dans un environnement où les voitures ont tendance à avoir toutes les mêmes couleurs, et un design passe-partout, la Picanto a quelques chose de rafraichissant.

Des équipements du segment supérieur

Essai Kia Picanto +20 Vous avez remarqué? L'écran derrière le volant est plus grand que la dalle tactile.

A bord, on constate également que Kia ne la joue pas au rabais! On loue le bel effort de présentation, avec beaucoup de look. Dans cet espace restreint, l’écran derrière le volant et la dalle tactile paraissent limite surdimensionnés! On a vu des compactes avec des compteurs bien moins lisibles…

Côté espace, deux adultes ne se plaindront même pas à l’arrière. Le coffre n’a rien de ridicule avec 255 litres. Clim automatique, connectivité dernier cri, on ne lésine pas sur les équipements. Surtout, les normes GSR2 sont passées par-là! ADAS de routière, camera surveillant la vigilance, là aussi les obligations européennes semblent surdimensionnées pour une voiture cantonnée à la ville…

Une cavalerie un peu juste

Essai Kia Picanto +20 Les routes de campagne? Ça ne lui fait pas peur!

Autant vous le dire tout de suite, c’est d’abord une petite citadine de 3,61 m qui n’a pas besoin de 300 chevaux pour exister. Seulement il fallait s’adapter aux normes toujours plus drastiques. Son 4 cylindres n’a désormais droit qu’à 79 chevaux. Mais heureusement, la puce pèse à peine une tonne. Les rapports de la boîtes 5 tirent un peu long c’est vrai.

Elle peine parfois du coup hors agglomération. Mais en ville, elle ne se traîne pas plus qu’une autre. On ne voit pas comment on aurait pu faire pire que 6 litres, malgré notre conduite de sénateur en retard sur les jolies routes du Beaujolais. Oui, on aurait aimé clairement malgré tout un peu plus de punch pour malgré tout gagner en sérénité au moment de doubler un camion ou un camping-car.

Agréable surprise!

Essai Kia Picanto +20 Avouez-le... Elle a de la gueule!

A la réflexion, en passant du temps sur la route, on se dit que les ADAS imposés par les normes GSR2 sauveront peut-être quelques étourdis peu habitués aux grands voyages. On profite d’un châssis au comportement sur et même très bien équilibré. Elle a l’agilité qu’on attendait d’elle, nous rappelant qu’une petite plate-forme légère rend la conduite ludique! Le confort n’est pas sacrifié, et c’est tant mieux!

Même les routes déformées ne la transforment pas vraiment en machine à laver en plein programme essorage. L’un de ses atouts, c’est aussi sa direction, un véritable régal. Elle sert son agilité en permanence, en ville comme en dehors. Même pour nous qui sommes habitués à conduire toute l’année des voitures aux dimensions plus généreuses pour le dire comme ça, la petite Picanto n’a rien d’une punition.

Pour résumer On ne peut que remercier Kia d’insister sur ce segment de marché où elle a en face d’elle la Suzuki Ignis, la Toyota Aygo ou sa cousine Hyundai i10. Ses dimensions compactes sont clairement l’un de ses meilleurs atouts, en plus d’un équipement assez riche. Justement, cet armada d’équipements électroniques ont fait gonflé la note, puisque les tarifs démarrent à 15 990 €. Notre modèle d’essai GT-Line frôle les 20 000.

David Christian Koskas

Rédacteur

