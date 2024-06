Allemagne : 2eme producteur de VE derrière la Chine

Zapping Le Blogauto Essai Suzuki Vitara

L’Allemagne leader de la production de VE en Europe

Sur un total de 4,1 millions de voitures produites en Allemagne en 2023, 1,27 million étaient équipées d'un moteur électrique (voitures électriques à batterie et hybrides rechargeables), dont 955 000 étaient purement électriques, a ainsi indiqué VDA.

"Aucun pays en Europe n'a produit plus de voitures électriques que l'Allemagne, et la production devrait encore augmenter cette année", a déclaré l'association.

Les deuxièmes plus grands producteurs de voitures électriques en Europe étaient en 2023, l'Espagne (256 000 véhicules) et la France (225 000 véhicules).

Une production destinée à l’exportation

Alors que la plupart des voitures électriques en Chine sont vendues sur le marché intérieur, l'Allemagne adopte une approche plus tournée vers l'extérieur, avec 76 % de ses voitures électriques destinées aux marchés d'exportation.

Cela fait de l'Allemagne un acteur clé sur la scène mondiale des véhicules électriques, fournissant des voitures électriques aux pays du monde entier.

Fin des subventions

Le gouvernement allemand a fixé des objectifs ambitieux pour l'adoption des véhicules électriques, visant 10 millions de véhicules électriques immatriculés d'ici 2030. Cependant, le chemin pour atteindre cet objectif comporte de sérieux défis …

À la fin de 2023, le gouvernement allemand a brusquement interrompu son programme de subventions pour les véhicules électriques en raison de contraintes budgétaires. Cette décision a soulevé des inquiétudes quant à l'accessibilité financière des véhicules électriques pour les consommateurs et pourrait potentiellement ralentir le rythme d'adoption des véhicules électriques dans le pays. Et grossir les stocks …

Le programme de subventions, qui offrait jusqu'à 6 750 € d'incitations financières pour les acheteurs de véhicules électriques, a été remplacé par un dispositif moins généreux. Selon le nouveau programme, les véhicules électriques à batterie (BEV) dont le tarif est inférieur ou égal à 45 000 € sont éligibles à une subvention de 4 500 €, tandis que les véhicules plus chers ne reçoivent plus aucune subvention. Ce changement de politique a été critiqué par les acteurs de l'industrie, qui soutiennent qu'il pourrait rendre les véhicules électriques moins attractifs pour les acheteurs potentiels.

Notre avis, par leblogauto.com

Les constructeurs automobiles allemands font également face à des défis liés à la complexité de la chaîne d'approvisionnement. De plus, les constructeurs automobiles allemands dépendent souvent des entreprises américaines et est-asiatiques pour les batteries des véhicules électriques, créant des problèmes de dépendance et entravant leur capacité à développer leurs propres technologies de batteries.

Sources : VDA