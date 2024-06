FIAT taquine encore le gouvernement italien dans une pub

Zapping Le Blogauto Essai Mercedes Classe E400E 4MATIC

Fiat a publié une vidéo promotionnelle qui semble être une publicité régulière pour la Fiat 500e, mais la voiture utilisée dans la vidéo n'a ni logo ni nom de modèle. De plus, le lettrage 500e a été supprimé de la garniture chromée sous les vitres latérales, bien que les caches centraux semblent découverts. Quel est le message de l’entreprise turinoise ? Si les ventes de la 500e se sont fortement infléchies ces derniers mois et que le buzz peut servir à relancer les ventes, il faut aussi analyser cette vidéo à l'aune des tensions qui se sont accumulées entre Stellantis et le gouvernement italien.

lieu de production ou design ? Qu'est-ce qui définit l'identité nationale d'un modèle iconique ?

En ce jour d'épreuve du bac, c'est le sujet de philosphie du jour ! Trêve de plaisanterie. La nouvelle campagne s'intitule : « Fiat, pas de logo ». Dans la vidéo, nous pouvons voir le modèle électrique errer dans les rues, comme cela se produit dans une publicité typique, mais la voiture a été débarrassée de tous les emblèmes utilisés pour identifier le modèle. Le propos de la publicité est on ne peut plus clair quand, d’un ton calme, le narrateur affirme: « Et si cette voiture n'avait ni logo, ni nom, ni drapeau ? Si elle n’avait rien à dire sur ce qu’elle était ou d’où elle venait, tout le monde la reconnaîtrait quand même. Parce que si une voiture a un design emblématique et incarne toujours la joie de vivre, elle ne peut être qu'italienne et elle ne peut être que Fiat. »

Fiat veut ainsi souligner que l'italianité de la 500 s'incarne davantage dans son design et ce qu'il véhicule dans l'imaginaire des gens, plus que son lieu de production. Cela s'inscrit dans une accumulation de tensions entre la marque et le gouvernement italien, qui fait pression sur Stellantis pour qu'elle concentre ses activités productives dans le pays.

La saga de l'année

Le film est une réponse aux autorités et aux polémiques récentes, comme la saisie dans le port de Livourne de 134 voitures Topolino produites au Maroc, immobilisées en raison de la présence sur leur carrosserie d'un drapeau italien, ce qui, selon les autorités, suggère une production locale et donc savérerait mesonger auprès du consommateur.

Ce n'était pas le premier incident entre Stellantis et le gouvernement italien. Nous nous souvenons évidemment du tapage fait autour de la nouvelle Alfa Romeo Milano, qui, selon la loi italienne et les protestations du gouvernement, ne pouvait porter le nom de la cité lombarde, car cela aurait induit en erreur sur le client sur la prétendue "italianité" d'une voiture produite en dehors du pays, plus précisément dans l'usine de Tychy. Le crossover a ensuite été renommé Junior peu après ses débuts, Stellantis souhaitant éteindre l'incendie médiatique. Alfa Romeo avait également répliqué par l'humour cinglant en diffusant des images du GPS où la ville de Milan était rebaptisée Junior.

Plus récemment, Stellantis a également anticipé les ennuis sur la Fiat 600 en retirant le liseré en forme de drapeau italien figurant sur le pare-chocs arrière.

Il est important de noter qu'il y a eu des cas de modèles Fiat importés portant des couleurs italiennes dans le passé, sans aucune objection de la part des autorités. La Fiat 500 resuscitée en 2007 est produite en Pologne et a énormément surfé sur la « dolce vita », sans que cela ne fasse de vagues à l’époque. Cela suggère que la relation entre Stellantis et le gouvernement italien actuel est probablement la raison de tout ce drame.

La tension entre le gouvernement italien et Stellantis, bien qu'elle existe toujours, semble s'atténuer après les récentes décisions de l'entreprise. Fiat a assuré la production du modèle Panda dans l'usine de Pomigliano jusqu'en 2030 et prépare l'usine de Mirafiori pour l'assemblage de la Fiat 500 Hybrid équipée du système Mild Hybrid. Quoi qu’il en soit, la survie des usines italiennes passe aussi et surtout par de meilleures ventes et une reconquête de parts de marché !