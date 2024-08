WRC 2025 : la France de retour ! Non on déconne

Zapping Le Blogauto Essai Citroën e-C4X de 136ch

Premier enseignement du calendrier 2025, il comptera 14 épreuves contre 13 habituellement. Les pilotes se plaignent déjà d'une saison trop longue et trop intense, ce n'est pas en 2025 que cela changera. La Croatie disparait du calendrier au profit du retour de l'Espagne. Mais, le rallye se délocalise aux Canaries sur les terres du rallye européen ERC habituellement.

Bye bye aussi la Pologne. Elle est remplacée par la Grèce qui était déjà au calendrier avec l'Akropolis, mais de début septembre on passe à fin juin (date plus traditionnelle). La chaleur risque d'être forte. L'Estonie qui était manche ERC cette année, revient au calendrier WRC. Avec les Canaries, la Pologne et la Lettonie, ce sont 4 rallyes qui tournent entre WRC et ERC.

Ensuite, direction l'Amérique du Sud avec le Paraguay qui se greffe au calendrier, 15 jours avant le rallye du Chili. Comme cette saison, après le Chili ce sera le retour en Europe pour le rallye d'Europe centrale à cheval sur plusieurs pays, puis le Japon. Enfin, un petit nouveau se greffe en bouquet final : le rallye d'Arabie Saoudite.

Le pays continue son offensive de "soft power" en organisant moults événements sportifs. Cette fois, c'est le WRC qui connaîtra un rallye sur 3 terrains différents promet-on. Ce ne sera pas du ralye raid comme le Dakar qui a déjà déménagé en Arabie Saoudite depuis plusieurs années. Les pétro-dollars et la politique internationale sont plus forts que le béret-baguette. La France n'est même plus en championnat européen ERC, alors un retour en WRC, autant espérer le maintien de l'activité F1 à Viry-Chatillon, cela a plus de chances d'arriver.

La saison 2025 débutera traditionnellement par le Rallye de Monte-Carlo.