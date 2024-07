Oliver Oakes confirmé comme nouveau team manager d'Alpine F1

Zapping Le Blogauto Essai Suzuki Vitara

Alpine a confirmé qu'Oliver Oakes rejoignait l'équipe en tant que nouveau directeur d'équipe, suite à l'annonce du départ de Bruno Famin lors du week-end du Grand Prix de Belgique

Buno Famin a déclaré à Spa-Francorchamps qu'il quitterait son poste fin août afin de se concentrer sur toutes les autres activités liées au sport automobile pour le groupe Renault à Viry-Chatillon, alors même que le département moteur F1 du constructeur français est sur le point d’être abandonné au profit d’une motorisation cliente, selon les dernières indiscrétions du paddock.

Après avoir participé à des courses de karting et de monoplace dans les années 2000, Oliver Oakes est devenu manager et a fondé Hitech Grand Prix en 2015 – une équipe qui fait partie des références dans les catégories de Formule 2 et Formule 3. A 36 ans, il deviendra ainsi le second plus jeune team principal en F1.

"Je suis extrêmement reconnaissant envers Luca de Meo et Flavio Briatore de me donner l’opportunité de ramener Alpine F1 Team sur la voie de la compétitivité," déclare Oliver Oakes.

"L’équipe est composée de personnes talentueuses et dispose d’excellentes ressources. Je suis convaincu que nous pouvons accomplir énormément de choses ensemble pendant le reste de cette saison et à plus long terme. J’ai hâte de commencer après la trêve estivale."

"C’est un véritable plaisir d’accueillir Oli et de le voir devenir l’un des plus jeunes directeurs d’écurie dans l’histoire de ce sport," commente Luca de Meo. "Cette équipe se construit pour ses succès futurs, comme en témoigne la nomination d’Oli à un tel poste. Nous sommes impatients de capter son enthousiasme, son énergie et sa passion de la course pour distiller cet état d’esprit au sein de toute l’équipe."

Flavio Briatore, conseiller exécutif, conclut : "Je suis ravi que nous ayons pu recruter Oli Oakes pour notre projet F1. Oli est extrêmement talentueux et possède un solide palmarès en matière de leadership et de succès en sport automobile. Sa nomination à ce poste est un excellent exemple de notre force et de notre confiance en notre équipe et envers les jeunes talents, et je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec lui dans notre but commun de progresser dans la hiérarchie et de remporter des courses."

D'autres bouleversements à venir ?

Alpine s’anglicise un peu plus avec cette nomination. Il faut espérer qu'Alpine trouve enfin de la stabilité; après plus d'un an de départs, licenciements et remaniements. Surtout, cela peut interroger dans le sens où Hitech GP avait candidaté en 2023 pour entrer en Formule 1 à l’horizon 2026, avec l’appui d’un magnat industriel kazakh. La candidature n'avait pas été retenue, la FIA ne donnant de crédit qu'à celle d'Andretti. L’arrivée d’Oliver Oakes est-elle alors un moyen pou Hitech de placer ses pions et un prélude à une vente de l’écurie, en dépit des démentis récurrents de Luca Di Meo ?