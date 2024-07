Podcast 311: L'essentiel de la semaine automobile

Zapping Le Blogauto Essai Suzuki Vitara

Débat autour de l’hydrogène

À l'heure ou plusieurs centaines de véhicules fonctionnant à base de l'hydrogène vont intégrer la flotte officielle des Jeux olympiques, des voix s'élèvent pour condamner cette source d'énergie et remettre en cause son rôle dans la transition énergétique. Le principal reproche: la fabrication du dihydrogène à partir d'énergie fossile et un bilan énergétique trois fois supérieur à celui des véhicules électriques.

Le nouveau visage de la production automobile Nord americaine

En 2023, les constructeurs étrangers ont construit plus de véhicules aux États-Unis que leurs rivaux de Detroit, les Big Three. . Les constructeurs automobiles non américains, dont Toyota et Mercedes-Benz ont produit plus de 4,9 millions de voitures en 2023, soit une augmentation d'environ 500 000 par rapport à l'année précédente. Les trois constructeurs de Détroit — General Motors, Ford et l'ancien Fiat Chrysler - désormais intégré dans Stellantis - ont assemblé 4,6 millions de véhicules sur le marché, soit une baisse d'environ 150 000 véhicules par rapport à 2022. Il s'agit d'une première sur ce marché qui souligne les changements majeurs dans la production automobile nord-américaine.

L’usine belge d’Audi menacée

En Europe Volkswagen pourrait fermer son usine Audi située à Bruxelles en raison de la faible demande de véhicules électriques de sa filiale premium. si VW n'a pas fermé d'usine depuis la fermeture du site de Westmoreland en Alabama en 1988. Le site de Bruxelles, qui a produit environ 50.000 voitures électriques l'année dernière, est confronté à des difficultés qui pourraient mettre en cause les 3000 emplois de cette unité. Au dela de l’aspect social, les coûts liés à la recherche d'une utilisation alternative pour l'usine de Bruxelles ou à sa fermeture auraient un impact de 2,6 milliards d'euros.

La production automobile italienne en émoi

La production de Stellantis basée en Italie a chuté de 36 % au premier semestre selon le syndicat des salariés du secteur automobile, le retard dans les subventions aux véhicules électriques promis par le gouvernement a accentué un ralentissement de la demande à quoi s'ajoute un effet de base négatif par rapport à la demande en 2022. Le syndicat FIM-CISL.a déclaré que la production pourrait tomber à un peu plus de 500 000 véhicules, contre 751 000 l'année dernière, alors que le Premier ministre Giorgia Meloni souhaite porter la production automobile à 1 million de véhicules d'ici 2030.

Italie toujours, deux gloires des années 60-70 bientôt ressuscitées?

Autobianchi et Innocenti pourraient bientôt faire leur retour sur le marché automobile italien grâce au gouvernement et, peut-être, à l'intérêt des Chinois. En effet, le gouvernement a inclus une disposition spécifique dans la loi pour le Made in Italy afin d'attirer de nouveaux investisseurs étrangers, notamment les constructeurs automobiles chinois (les rumeurs portent sur BYD, Great Wall Motors Chery, Dongfeng et Jac), tout en garantissant une production en italie.

Enfin, les nouveautés de la semaine : Ford révèle la nouvelle Capri 100% éléctrique, Audi tease la nouvelle A5. Le festival de Good Wood, est l'occasion de découvrir la superbe Polestar BST inspirée de la polestar 6, l’imposant Ford raptor T1 de Rallye-riad, la version la plus puissante à date du Land Rover defender, le concept Cyber GTS, alternative coupé 2+2 à toit rigide du roadster Cyberster de MG motors, enfin Subaru propose avec le « Project Midnight » la WRX "la plus rapide de tous les temps.