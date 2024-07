Goodwood : première sortie du Ford Raptor T1 de rallye-raid

Zapping Le Blogauto Essai Dacia Jogger

L'expérience des Baja et de M-Sport

Le nouveau Ford Raptor T1+ sera piloté par quatre équipes de pilotes et de navigateurs, dont le vainqueur sortant Carlos Sainz Sr. avec le navigateur Lucas Cruz, et Nani Roma avec le navigateur Alex Haro. D'autres équipes de pilotes seront annoncées plus tard cette année.

Dans la continuité de leur long partenariat en WRC depuis des décennies, c’est M-Sport qui s’est chargé du développement de ce monstre. N’oublions pas aussi que Ford s’appuie sur sa longue expérience des « Baja » américaines, dont la fameuse Baja 1000, et n’est donc pas vraiment novice dans les courses de ce type.

« C’est le genre d’opportunité qui n’arrive qu’une fois dans une vie. Soutenir Ford Performance alors qu’ils se dirigent vers le Dakar avec ce nouveau Ford Raptor T1+ va être une aventure incroyable », a déclaré Matt Wilson, directeur de M-Sport et directeur de l’équipe du Dakar. « Nous avons déjà effectué 10 000 kilomètres d’essais dans certaines des conditions les plus difficiles que nous ayons pu trouver, nous nous sentons donc prêts à relever ce défi ultime à partir de Baja en Hongrie le mois prochain. »

Sacrée gueule et gros coeur

Evidemment, la gueule de ce Raptor extra-large rappelle esthétiquement le Raptor de série, avec sa nouvelle signature lumineuse en C, mais la ressemblance s’arête là. Derrière, on remarque les entrailles spectaculaires du Raptor avec un énorme échappement, qui n’est pas protégé pour l’instant (cela devrait évoluer) Composé d'un châssis en acier T45 et de panneaux de carrosserie en fibre de carbone, il dispose d’une garde au sol de 400 mm et d’une large assise avec une largeur de 2,3 mètres pour une meilleure stabilité tout-terrain, son angle d'approche dépasse les 70°.

Le Raptor T1+ est doté d'une suspension indépendante à double triangulation à l'avant et à l'arrière, tout en reposant sur des roues de 17 pouces avec des pneus de 37 pouces et est associé à des disques ventilés Alcon de 355 mm à l'avant et à l'arrière et à des étriers monobloc à six pistons. Le Ford Raptor T1+ a jusqu'à 350 mm de débattement des roues.

Du côté de la mécanique, Ford se prend moins la tête qu’Audi. Dans la pure tradition Ford, le buggy est équipé d'un gros V8 Coyote de 5,0 L, identique à celui des Ford Mustang GT3 et GT4 ! Le Ford Raptor T1+ offre la puissance et le couple nécessaires pour affronter les terrains accidentés. Équipé d'un système d'huile à carter sec unique et d'un échappement réglé conçu pour les défis du Dakar.

En attendant de le voir défier les dunes d’Arabie Saoudite, le Raptor a déjà hurlé dans le parc de Goodwood.