Voilà la nouvelle Ford CAPRI(se) électrique

Officiellement, Ford parle d'un "SUV Coupé". Evidemment c'est un énième abus de langage puisque la voiture est une 5 portes et que même la ligne de toit ne retombe pas vraiment comme un fastback. Mensonge monsieur Ford ! Esthétiquement, elle joue la carte classique du design SUV avec des arches de roue très grandes, et marquées de plusieurs plis de carrosserie, ainsi qu'une petite partie noire. Les bas de caisse sont noirs pour masquer la hauteur imposante vue de profil, enfin la face avant est composée d'un capot horizontal et d'un avant très vertical.

Pour masquer un peu cet avant imposant, Ford use là encore de parties noires. On a le bas du bouclier qui intègre une grille et qui est noir. Cela tranche avec le jaune du modèle de présentation. En partie haute, les deux pour une fois pas trop biscornus, sont reliés par un bandeau noir intégrant l'ovale bleu. La double signature lumineuse diurne est censée rappeler les doubles optiques rondes de la Capri sans doute.

L'arrière est du même acabit avec une ligne légèrement remontante pour dynamiser le profil pataud. On retrouve le bandeau noir qui intègre les feux avec la même double signature lumineuse, mais rouge évidemment. La partie basse du bouclier arrière est elle aussi noire pour masque la massivité du bidule. Rien qu'à voir Cantona à côté (1,88 m tout de même) on a une idée de la taille de la nouvelle Capri.

L'intérieur cède à la mode du "minimaliste chargé" (copyright) avec une tablette mode portrait en guise d'interactivité avec la voiture, et une planche de bord très horizontale. Visiblement, le volume audio se règle tactilement tout en bas (pratique...) ou via les commandes au volant. Aucun bouton physique visiblement. On appréciera, ou pas. Le volant est très (trop ?) chargé en boutons justement.

Techniquement, Ford propose deux Capri, à savoir la Capri et la Capri Premium. La Capri "de base" a des jantes 19 pouces, déjà l'écran ajustable de 14,6 pouces, le siège conducteur massant, les connexions smartphone sans fil et toutes les ADAS (aides à la sécurité) obligatoires depuis quelques jours. La Capri Premium ajoute des jantes 20 pouces, un système audio Bang&Olufsen (visible sur le dessus de la planche de bord) et une conduite autonomisée dans les bouchons. Ah si, les feux passent au Matrix LED dynamique.

C'est surtout "sous le capot" que la différence se fera. La Capri dispose de 286 chevaux sur l'essieu arrière (RWD) avec un 0 à 100 km/h en 6,4 secondes. Surtout, l'autonomie WLTP est de 627 km grâce à une batterie lithium-ion NMC (nickel manganèse cobalt) de 77 kWh. La Capri en AWD (4 roues motrices) dispose de 79 kWh, mais aussi de 340 chevaux en transmission intégrale (avec un deuxième moteur sur l'essieu avant). La Capri et la Capri Premium sont disponibles en RWD ou AWD (en extended range).

Côté pratique, on a 567 litres de coffre, une charge courant alternatif jusqu'à 11 kW avec chargeur intégré. En courant continu DC, la Capri charge à 135 kW maximum et la Capri Premium jusqu'à 185 kW. A noter qu'une plus petite batterie devrait être disponible plus tard.

A noter que l'on est tout de même sur un "gros" véhicule de 4,63 m de long, et surtout entre 2114 et 2190 kg ! Reste à connaître le prix pour savoir si cette Capri toute électrique sera un SUV à envisager (pour ceux qui veulent du VE) ou pas.

Caractéristiques

BATTERY: Extended Range RWD Extended Range AWD Composition Lithium-ion NMC Lithium-ion NMC Usable capacity (kWh) 77 79 DC charging time 10-80%(mins) 7 28 26 DC max. charging Power (kW) 135 185 AC max. charging Power (kW) 11 11 PERFORMANCE: Extended Range RWD CAPRI/ CAPRI Premium Extended Range AWD CAPRI/ CAPRI Premium Power (kW) 8 210 250 Power (PS) 8 286 340 Torque rear (Nm) 8 545 545 Torque front (Nm) 8 N/A 134 Range WLTP (km) 627/598 6 592/560 9 Electricity consumption (kWh/100 km) 13.3/14.0 15.0/15.8 Max. speed (km/h) 180 180 Accel. 0-100 (km/h) 6,4 5,3 WEIGHTS: Extended Range RWD CAPRI/ CAPRI Premium Extended Range AWD CAPRI/ CAPRI Premium Kerb weight (kg) 10 2098/2114 2174/2190 Gross vehicle mass (kg) 2685 2745 Gross train mass 12% gradient (kg) 3685 3945 Max. towable braked 12% gradient (kg) 11 1000 1200 Max. towable unbraked (kg) 11 750 750 Max. nose load (kg) 75 75 Max. roof load (kg) 75 75

Dimensions