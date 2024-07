Bientôt l'Audi A5, en attendant voilà la signature arrière

Zapping Le Blogauto Essai Jeep Avenger de 156 chevaux

Selon Gernot Döllner, PDG du groupe Audi : « La famille Audi A5 marque la prochaine étape du renouvellement de notre gamme ». En effet, la marque aux anneaux a commencé à renouveler et modifier sa gamme. On a déjà découvert le Q6 e-tron au printemps, et on vient de dire adieu à l'Audi A4 qui ne sera pas renouvelée sous cette appellation. Au total, Audi promet plus de 20 nouveaux modèles sur 2024-2025.

La prochaine à être présentée c'est donc cette Audi A5 qui doit prendre la succession de l'A4. Esthétiquement, on a droit à une signature lumineuse arrière particulièrement complexe et expressive. A voir sur les vraies photos car ici c'est une illustration. Il semble qu'Audi mettre des matrices de LED capables de changer l'affichage des feux. A confirmer ou infirmer. On voit un bandeau complet qui barre l'arrière avec les anneaux juste au-dessus et une lunette qui semble inclinée. Pour découvrir le reste, il faudra patienter jusqu'à mardi prochain.

Il n'y aura pas que des lancements de véhicules électriques chez Audi : « Au cours des prochaines années, nous élargirons progressivement notre gamme de modèles électriques. Dans le même temps, nous moderniserons aussi les modèles à moteur thermique. Cela nous donnera plus de flexibilité et de résilience pour accompagner notre transition vers le 100% électrique. ». D'ailleurs l'Audi Q5 inaugurera la nouvelle génération de moteur à combustion.

A l'A5 succédera l'Audi A6 e-tron fin juillet et le nouvel Audi Q5 à l'automne pour le mondial. L'A6 e-tron sera la première Sportback électrique de la marque. Première étape donc, mardi 16 juillet à 11h.