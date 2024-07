Goodwood 2024 : Polestar Concept BST

Zapping Le Blogauto Alpha Tonale Q4 PHEV-2 280ch Veloce

Pour l'exposition à la "semaine de la vitesse de Bon Bois" (traduction littérale), Polestar emmène les Polestar 3 et Polestar 4, deux SUV 100% électriques qui complètent la gamme qui n'avait que la berline Polestar 2 pour le moment. Mais, ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est ce concept sportivo-plaisir : le concept BST.

Esthétiquement, vous reconnaîtrez facilement la Polestar 6, concept de coupé sportif avec toit en dur rétractable. Ici, on a une version plus sportive, par ses atours en tout cas. On a pas mal de petits appendices aérodynamiques, une lame (splitter) à l'avant, un gros diffuseur arrière, et un énorme aileron arrière déporté.

Il est présenté dans une (trop ?) sobre robe grise avec marquage lattéral. Ce profil d'ailleurs pourra rappeler certaines créations allemandes, même si taillé à la serpe. Le concept est posé sur des roues de 22 pouces forgées. Côté aérodynamique, on a un capot avant avec des conduits d'air pour fluidifier l'écoulement. Sur le capot, on notera le 6 très graphique. Un peu comme si Polestar voulait évoquer l'univers de la course sans oser apposer directement un sticker rond blanc avec numéro.

A l'arrière, l'aileron fait écho à la signature lumineuse, rectiligne avec deux extrémitées retombantes. On a l'impression d'un mille-feuille avec aileron-signature-diffuseur. Miam ! Pour autant, on ne connait pas la fiche technique de ce concept qui pourrait surtout rester lettre morte. Le modèle 6 aura la vedette de la montée de Goodwood pour Polestar et la marque indique seulement que ce concept est là pour montrer jusqu'où ils pourraient aller...

On a envie de dire : Chiche ?

Notre avis, par leblogauto.com

Pour une fois, ce n'est pas un SUV électrique qui est dévoilé mais un concept très sportif (dans l'apparence). Le Polestar 6 est déjà très affriolant, mais en version sortie des circuits il a de quoi affoler les mirettes. Découvert, il a des airs de 911 Speedster ou similaire.

Tant mieux si le VE ne propose pas que des SUV. Cela poussera peut-être les vendeurs de thermiques à reproposer quelque chose pour combler des envies qui sont encore là, quoi qu'en disent les gens de la mercatique des marques qui jurent que "tout le monde veut du SUV". Alpine présente l'A290, MG son roadster Cyberster, et ici un concept BST. Le retour de la voiture plaisir ?