MG Cyber GTS : la Cyberster se couvre

Un hommage aux coupés des sixties / seventies

Bien qu’étant sous pavillon chinois – celui de SAIC – MG entend se raccrocher au glorieux passé de la MG anglaise, qui s’était faite une réputation à travers ses petits cabriolets et coupés plaisir. Peu après le cabriolet Cyberster, ce coupé GTS confirme donc les intentions du « nouveau » MG, est en quelque sorte un clin d’œil moderne à la MGB GT des années 60-70 et à la MGC (variante 6 cylindres en ligne) GTS Sebring, une voiture de course qui a participé aux 12 Heures de Sebring en 1969 avec une 15e place et également disputé la Targa Florio et les 24 heures de Daytona 1970.

MG tient à souligner qu'il ne s'agit encore que d'un concept, mais cela pourrait bien déboucher sur une production en série à l’horizon 2025. « Nous essayons de propulser la marque MG davantage vers l’avenir », déclare Jozef Kaban, vice-président du design mondial de SAIC (photo ci-dessus, à gauche). « Vous ne pouvez pas simplement fabriquer des voitures rétro, les copier ou les améliorer : vous devez toujours définir quelque chose de nouveau. »

Des spécifications à préciser

De nombreux éléments de conception du Cyberster ont été repris, dont une grande partie de sa carrosserie : la partie avant, les pare-chocs et les unités d'éclairage. Il se distingue toutefois par un toit fixe à la place de la capote en tissu rétractable du roadster et une poupe plongeante qui se termine façon « Codatronca ». La Cyber ​​GTS ne donne aucune spécification de performance mais on peut légitimement penser qu’il est propulsé avec le moteur électrique arrière unique de 335 ch du Cyberster ou le bimoteur haute performance de 503 ch, les deux configurations étant alimentées par une batterie de 77 kWh.