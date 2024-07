Subaru WRX Project Midnight : la Sub' ultime !

Zapping Le Blogauto Essai de La Mazda MX30 R-EV

Subaru Motorsports USA a dévoilé le « Project Midnight », la WRX "la plus rapide de tous les temps", qui fera ses débuts du 11 au 14 juillet au Goodwood Festival of Speed ​​2024. Que ce soit par le look ou par son nom, on se croirait dans un nouvel opus de la saga Need For Speed. Né du succès de la voiture Gymkhana « Airslayer » qui a battu tous les records, Project Midnight a été pensé pour une seule chose : la vitesse pure et simple.

L'ancêtre de Project Midnight – Airslayer – était basé sur une Subaru WRX STI 2020 et a joué dans la vidéo virale Gymkhana 2020, effectuant des cascades sauvages et des sauts de dingue où l’aileron arrière actif contrôlait l'attitude aérienne de la voiture. Tandis que Airslayer a battu des records lors d'événements chronométrés et sur du Gymkhana, elle est ici réinventée en mettant l'accent sur la vitesse pure sur le tarmac. Il est de coutûme d'associer Subaru au rallye, à la glisse, mais cette fois-ci, c'est en terreur de la piste qu'elle déboule.

Un rapport poids / puissance qui fait mal !

Dans la veine des bolides du « Time Attack », ces championnats de « hotlaps » où les voitures sont surgonflées et dotée d’appendices aérodynamiques excessifs, la WRX Project Midnight comprend une carrosserie aérodynamique ultra-large et une version radicalement agrandie de l'aile trouvée sur la voiture de rallye sur gravier WRX ARA24 de l'équipe. La carrosserie en fibre de carbone et un châssis considérablement allégé lui confèrent un poids à vide bien inférieur à 1150 kilos, presque 450 kilos de moins qu'une WRX standard ! Project Midnight utilise une géométrie de suspension goudronnée spécialement dérivée et remplace l'ensemble de roues et de pneus de rallycross de 17 pouces d'Airslayer par des roues en magnésium OZ Racing Superturismo LMP de 18 x 11 pouces et des slicks Yokohama ADVAN 280/650R18.

Tandis que la WRX de base développe 271 chevaux et 258 Nm de couple, le moteur quatre cylindres à plat de 2,0 litres turbocompressé et à refroidissement intermédiaire produit ici 670 chevaux et 920 Nm de couple (l’Airslayer en avait 870), tournant à 9 500 tr/min et crachant des flammes depuis son échappement à la sortie du capot. Le groupe motopropulseur est l'évolution la plus récente et la plus performante du moteur de rallycross très réussi de Subaru Motorsports USA qui a aidé Scott Speed ​​à remporter à Subaru le championnat Nitro Rallycross Teams en 2021.

« Subaru Motorsports USA et l'équipe de Vermont SportsCar ont livré une bête absolue. Lorsque vous conduisez la voiture, elle a clairement des racines de rallycross, mais les pneus, la piste et la géométrie plus larges lui confèrent une sensation tout à fait unique et une adhérence incroyable. La machine de conduite ultime ; moitié RX, moitié voiture de sport – un vrai plaisir à conduire », a déclaré Speed.