Stellantis : l'UAW menace d’une grève nationale

Rififi au sein des sites industriels de Stellantis aux États-Unis. Le syndicat United Auto Workers estime que le géant de l’ automobile issu de la fusion entre PSA et FCA ne respectait pas les délais contractuels pour rouvrir l'usine d'assemblage de Belvidere dans l'Illinois. Le syndicat se prépare donc à déposer une série de griefs, et menace de faire grève.



Le syndicat a annoncé qu'un certain nombre de sections locales de l'UAW déposeraient des griefs concernant les retards de réouverture de Belvidere, et que ces griefs pourraient « ouvrir la voie à une grève nationale chez Stellantis, si nécessaire ».