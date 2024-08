Stellantis : licenciements à venir à l'usine de Warren (USA)

Zapping Le Blogauto Essai du Mercedes GLC 220D

Stellantis avertit de licenciements à Warren

Stellantis a déposé vendredi auprès de l'État, des autorités locales et de l'UAW une notification d'ajustement et de reconversion des salariés concernant les licenciements de Warren. Les suppressions d'emplois devraient commencer dès le 8 octobre ou deux semaines après. L'usine emploie environ 3 900 personnes, dont environ 3 700 salariés représentés par l'UAW.

« C'est en discussion depuis un certain temps », a déclaré D Robinson, vice-président de la section locale 140 de l'UAW, à propos de ce licenciement. « Ce n'était pas vraiment une surprise pour moi. Nous détestons voir cela se produire, mais nous savions que cette possibilité existait. »

L'usine fonctionne déjà avec un seul quart de travail depuis le début du mois dernier en raison d'une baisse des commandes pour les Wagoneer et Grand Wagoneer. Les travailleurs des premier et deuxième quarts ont effectué des chômages techniques temporaires pendant une semaine ou deux, puis ont travaillé pendant une semaine ou deux. La semaine dernière, aucun quart de travail n'était prévu à l'usine en raison d'une baisse des commandes.

Stellantis prévoit que l'usine continuera de fonctionner avec une seule équipe de production jusqu'à ce que les suppressions d'emplois soient définitives en octobre. Il n'est pas prévu d'ajouter un nouveau véhicule sur les chaînes de production de Warren Truck.

Les salariés licenciés pour une durée indéterminée bénéficieront de 52 semaines d'allocations chômage supplémentaires versées par l'entreprise, de 52 semaines d'aide à la transition et de deux ans de couverture médicale. Cela s'ajouterait aux allocations chômage de l'État. Certains salariés bénéficieront de « droits de substitution » qui leur permettront de trouver du travail dans d'autres usines de Stellantis.

L’UAW tire à boulets rouges sur Tavares

Le président de l'UAW, Shawn Fain, a vivement critiqué ces coupes dans un communiqué publié vendredi, qualifiant le DG de Stellantis, Carlos Tavares, de « honte et d'embarras pour une entreprise américaine autrefois grande », soulignant ses récents résultats financiers et ses ventes décevants.

« Le contribuable américain a investi dans Stellantis. Les travailleurs ont investi dans Stellantis. Les consommateurs ont investi dans Stellantis. Il est temps que Stellantis investisse dans nous », a déclaré Fain. « Nous avons clairement indiqué en privé et en public à Stellantis que la mauvaise gestion de cette entreprise par Tavares et son manque d'engagement envers les travailleurs américains de l'automobile sont inacceptables. »

Rapport qualité/prix et fonctionnalités incroyables, vraiment ?

Stellantis a lancé une version rafraîchie du pick-up Ram 1500 pour l'année modèle 2025 à l'usine de Sterling Heights. Lors du lancement de la cinquième génération du pick-up pour 2019, la société a déclaré qu'elle continuerait à construire la génération précédente en tant que « Classic » pour les acheteurs axés sur la valeur et qu'elle prolongerait sa production plus longtemps que prévu.

« Le Ram 1500 Classic a été un excellent point d'entrée pour Ram et le modèle Tradesman a bien représenté les besoins des clients de trucks commerciaux pendant des années », a déclaré la société dans un communiqué. Affirmant avoir « présenté le nouveau Ram 1500 Tradesman 2025 avec un rapport qualité-prix et un contenu incroyables. » Deux éléments qui font l’objet de vives critiques des concessionnaires US.

Accent sur le Wagoneer

D'autres opérations en dehors de l'assemblage général au sein de l'usine, comme l'atelier de peinture, resteront sur deux équipes pour soutenir la production de Wagoneer. Stellantis a vendu près de 30 000 Wagoneer au cours du premier semestre de l'année, en hausse de 119 % par rapport à l'année précédente, et près de 7 600 Grand Wagoneer, en hausse de 43 %. Stellantis, qui ne détaille pas les ventes de 1 500 Classic, a vendu 179 526 pick-up Ram au cours du premier semestre de 2024, en baisse de 20 % par rapport à l'année précédente.

Transfert de la production au Mexique ?

L'avis de licenciement intervient alors que les dirigeants et analystes du syndicat United Auto Workers (UAW) affirment que le constructeur automobile envisage de transférer la production excédentaire de camions Ram vers l'usine d'assemblage voisine de Sterling Heights au Mexique, plutôt que de gérer ce surplus de travail sur le site Warren Truck. Jodi Tinson, porte-parole de Stellantis, a déclaré qu'aucune décision concernant la production excédentaire n'avait été annoncée. L'usine continuera à produire les SUV Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer.

L'an dernier, Stellantis a signé avec l'UAW un contrat record de plus de quatre ans, qui prévoit des augmentations de salaire de 27 %, la réintroduction d'ajustements au coût de la vie, des prestations de retraite plus élevées et des réformes visant à remédier aux taux élevés d'absentéisme dans des usines comme Warren et Sterling Heights. La rémunération des ouvriers du secteur automobile au Mexique ne représente qu'une fraction de celle des employés américains, une situation due notamment à l'absence de syndicats indépendants et de politiques gouvernementales dans ce pays voisin.

Notre avis, par leblogauto.com

Dans le contrat record de l'UAW avec Stellantis qui expire en 2028, le constructeur automobile s'est engagé à verser 400 millions de dollars à l'usine pour des rafraîchissements de milieu de cycle de vie des modèles, des modèles à autonomie étendue et des versions entièrement électriques de Jeep.

Étant donné que les gros SUV Jeep sont des véhicules chers et rentables, cela permettra à Warren de rester actif – pour l'instant, estiment les prévisionnistes.