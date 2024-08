Chine : le GNL remplace le diesel, impact sur la demande de pétrole

Zapping Le Blogauto Essai de La Mazda MX30 R-EV

La croissance de la demande mondiale de pétrole en baisse en raison de la Chine

Selon le rapport de juillet du marché pétrolier de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la croissance de la demande mondiale de pétrole enregistrée au deuxième trimestre a été la plus faible depuis la fin de 2022, principalement en raison d'une contraction de la consommation en Chine.

La faiblesse de la demande provenant des secteurs de la fabrication et de la construction devrait persister au cours du second semestre, alors que le premier importateur mondial de pétrole peine à surmonter un secteur immobilier morose, qui représente environ 70 % de la richesse des ménages, tandis que les risques externes augmentent.

Le modèle de croissance de la Chine axé sur l’exportation remis en cause ?

D’après l’analyse des chiffres de l’indice MPI, le secteur manufacturier chinois commence à ralentir. Une situation due au fait, selon les analystes, que le modèle de croissance de l’Empire du Milieu, axé sur les exportations n'est plus viable.

La croissance économique mondiale relativement lente et de nouveaux droits de douane américains s’appliquant sur les produits chinois pèsent désormais sur l’économie chinoise. Alors que la consommation d'essence plafonne, la croissance de la demande de pétrole dans le deuxième plus grand consommateur mondial devrait ralentir pour atteindre juste en dessous de 3 % en 2024, selon les analystes, contre une moyenne de 4,6 % au cours de la décennie précédente et le rebond de 11,7 % de l'année dernière après trois ans de restrictions liées au COVID-19.

Vers une baisse de la demande diesel en Chine

Plusieurs analystes interrogés par Reuters ont déclaré s'attendre à une baisse de la demande de diesel au second semestre, comprise entre 2 % et 7 % sur une base annuelle, pour se situer entre 3,81 millions et 4,67 millions de barils par jour (b/j). Cette conclusion survient après que la consommation de pétrole en Chine a diminué au deuxième trimestre, poussant les raffineurs à réduire la production de carburant et les importations de brut.

La demande de diesel est le secteur le plus morose de la demande de pétrole au second semestre, et tout particulièrement dans le secteur du transport routier. Certains analystes de Wood Mackenzie, prévoient que la demande de diesel en Chine au second semestre baissera d'environ 2 % pour atteindre 3,93 millions de b/j.

Alors que le nombre croissant de camions fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL) réduit la demande de diesel, l'accélération des ventes de véhicules électriques suggère que la demande de carburant pour le transport en Chine approche de son pic. L'essence et le diesel représentent plus de 40 % de la demande pétrolière du pays. L'Agence internationale de l'énergie a révisé à la baisse ses prévisions de demande de produits pétroliers pour la Chine chaque mois depuis janvier 2024, tandis que des cabinets de conseil comme FGE et Kpler ont également ajusté leurs prévisions à la baisse.

Kpler prévoit désormais une croissance annuelle de 4 % de la demande de diesel pour le second semestre, une révision à la baisse par rapport à ses prévisions précédentes, ajoutant qu'il pourrait encore réduire ses prévisions à l'avenir.

Dans une note adressée à leurs clients, les analystes de FGE indiquent quant à eux que « malgré la fin des travaux de maintenance des raffineries, la faiblesse persistante de la demande de diesel et le ralentissement de la consommation d'essence n'incitent guère les raffineurs à augmenter la production."

FGE a ajusté à la baisse ses prévisions de demande de diesel pour une diminution de 5 % en glissement annuel au second semestre, contre une baisse de 1,2 % prévue auparavant.

Le GNL a le vent en poupe, grand remplaçant du diesel ?

L'utilisation des carburants conventionnels ralentit alors que les ventes de camions fonctionnant au GNL ont grimpé de 307 % pour atteindre 152 000 unités l'année dernière, selon les données ddu chinois CV World.

Un camion au GNL coûte environ 80 000 yuans (11 021 $) de plus qu'un camion similaire fonctionnant au diesel, mais les économies de carburant permettent de rentabiliser cet investissement en environ 190 jours, selon la société de recherche Horizon Insights.

Wood Mackenzie estime que le coût du carburant pour un camion lourd au GNL est d'environ 1,7 yuan par kilomètre, contre 2,8 yuans pour le diesel. Chaque camion au GNL remplace environ 13 tonnes métriques (97 barils) de demande annuelle de diesel, selon la société de conseil.

Kpler estime que le GNL remplacera 140 000 barils par jour de diesel entre mai et décembre, tandis que FGE prévoit un remplacement de 110 000 à 120 000 barils par jour de diesel par le GNL en 2024 et 2025. Selon les analystes de la société de données ICIS, les camions au GNL pourraient représenter près d'un dixième de la flotte de camions lourds d'ici 2025.

Essor fulgurant des ventes de camions fonctionnant au GNL en Chine

Les ventes en Chine de camions fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL) ont connu une évolution fulgurante au cours des derniers mois. Un phénomène qui résulte à la fois de nouvelles normes d’émissions, d’aides massives de certaines provinces et de prix attractifs face au diesel et qui pourrait à terme avoir un impact sur la demande de pétrole du plus gros importateur au monde. Un poids lourd neuf sur trois commercialisé en Chine au mois d’avril dernier fonctionnait au GNL contre un sur huit an an auparavant.

Les ventes en Chine de camions utilisant le GNL comme carburant augmentent de façon continue tous les mois depuis 2022. Selon les données compilées par BloombergNEF, ces véhicules représentaient 7% du parc de poids lourd du pays à la fin de l’année dernière. Selon la société chinoise CIMC Enric, qui fabrique des moteurs fonctionnant au GNL, les ventes de poids lourds fonctionnant avec ce carburant ont progressé de 307% en 2023 et continuent à progresser : augmentant de 144,25% durant les quatre premiers mois de l’année.Il pourrait ainsi y avoir plus de 900.000 véhicules de ce type sur les routes chinoises d’ici fin 2024.