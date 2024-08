Porsche rend hommage à Jo Siffert avec une 911 GT3 RS unique

Zapping Le Blogauto Essai Jeep Avenger de 156 chevaux

Qui était Jo Siffert ?

Né en Suisse au sein d’un milieu très modeste, Jo Siffert vient à la compétition par la moto, puis passe sur quatre roues au début des années 60, se révélant en Formule Junior. Il fait ses premiers pas en F1 dès 1962, courant plusieurs saisons pour des écuries privées, et remporte le grand prix d’Angleterre 1968.

Pilote très éclectique, à l’aise aussi bien en monoplace, en sport-prototypes, en tourisme qu’en course de côte, Siffert connaît surtout la gloire en Endurance, d’abord sur les Porsche 907/908 (victoires à Sebring et Daytona en 1968) puis, surtout, sur la légendaire 917 à laquelle il offre sa première victoire en août 1969, remportant, avec Kurt Ahrens, les 1 000 kilomètres de l’Österreichring en Autriche. Entre 1968 et 1971, Siffert est le pilote le plus victorieux en sport automobile tous grands championnats confondus. Il triomphe à Spa, à Watkins Glen, sur le Nüburgring. Malheureusement, fin 1971, lors d’une course de Formule libre hors championnat à Brands Hatch, il sort de la piste à haute vitesse. La voiture, comme souvent à cette époque, s’embrase et les secours sont encore une fois inopérants, le suisse mourant asphyxié dans l’incendie de sa monopace. Très populaire dans on pays natal, Siffert est inhumé en présence de plus de 50.000 personnes.

La 917, de dangereuse à voiture imbattable

En 1968, la FIA a modifié de manière inattendue le règlement du championnat du monde des marques en augmentant la limite de cylindrée à cinq litres et en réduisant le nombre de voitures nécessaires à l’homologation à 25. La Porsche 908 trois litres n’était plus que partiellement compétitive. Il fallait une nouvelle voiture de cinq litres de cylindrée, ce qui va donner la 917 imaginée par Ferdinand Piëch. En 1969, après des débuts difficiles à cause de graves soucis de stabilité à haute vitesse, la 917 est améliorée et devient une redoutable machine à gagner. Siffert et Redman remportent cinq victoires dans la saison d'Endurance 1969, offant le titre à Stuttgart.

Le savoir-faire mis en exergue

Les experts de Porsche Exclusive Manufaktur ont construit cette pièce unique dans le cadre du programme « Sonderwunsch » (souhait particulier, si l'on traduit mot à mot). À partir d’août 2024, le véhicule sera d’abord visible dans les centres Porsche suisses, avant de devenir l’un des points forts du salon « Auto Zürich » (du 7 au 10 novembre 2024). L’acheteur sera tiré au sort parmi toutes les personnes intéressées. La famille de Jo Siffert a été étroitement impliquée, notamment son fils et son petit-fils, eux-mêmes ayant été compétiteurs.

« Le modèle « Tribute » est un véhicule dont le design s’inspire de celui de la 917 avec laquelle Jo Siffert et Kurt Ahrens ont remporté la victoire sur l’Österreichring il y a près de 55 ans. D’autre part, et c’est bien le but de ces opérations, cette pièce unique montre les vastes possibilités de personnalisation du programme Sonderwunsch. Il s'agit donc d'un démonstrateur, qui poussera sans doute de nombreux clients à désirer leur Porsche unique en son genre.

Des références à la 917 et à Siffert partout

Le véhicule est principalement peint en blanc immaculé et affiche, comme son modèle, des surfaces contrastées en vert vipère sur les ailes avant et certaines zones de la partie avant. La partie centrale de son grand aileron arrière est également peinte dans cette teinte verte. Le numéro de départ correspond à celui, historique, de la course d’ouverture des 1 000 kilomètres. Le « 29 » se retrouve sur les portes, le capot avant, sous l’aileron arrière ainsi que sur les capuchons de valve des pneus. L’inscription classique Porsche avec un design rayé sur les portes et les parties latérales s’inspire également du véhicule original.

Les experts de Porsche Design ont également reproduit les autocollants contemporains des sponsors. La décalcomanie Bosch avec la bougie d’allumage se trouve sur les passages de roue arrière, tandis que la peinture Shell avec la marque verbale dans la coquille se trouve sous la lunette arrière, près des trappes de service pour l’huile et le liquide de refroidissement.

La silhouette de la 917KH est visible sur la fixation centrale des roues en magnésium noir satiné, cette vue latérale stylisée ornant également les panneaux latéraux de l’aileron arrière. Sur les montants B se trouve une plaque spéciale reprenant le design du casque du pilote, avec le nom et la signature de Jo Siffert.

Dans l’habitacle, le Race-Tex domine en noir et en rouge indien. Le motif du casque est brodé dans les appuie-tête. Les baguettes des seuils de portes sont ornées de la silhouette de la 917 combinée à la signature du pilote. Même la clé du véhicule a été personnalisée, puisque ses flancs sont peints en blanc immaculé ou dans l’actuel vert vipère, la silhouette de la 917 ayant été imprimée dans la couleur contrastée correspondante. La signature de Jo Siffert est estampée sur le couvercle de la console centrale et sur l’étui de la clé en cuir.