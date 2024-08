Podcast 314: l'essentiel de la semaine automobile

Zapping Le Blogauto Essai Mercedes Classe E400E 4MATIC

Le marché français baisse de 2,3%, en juillet par rapport à la même période l’an passé. Stellantis grimpe de 2,6% avec 34 235 ventes. A l’exception de DS, Fiat et Opel, toutes les marques du Franco-Italien sont en hausse. Renault Group, dégringole de 7,9% avec 29 910 unités écoulées. -66% pour Alpine, -15 pour Renault. Heureusement Dacia résiste en grimpant de 6,1%. Du coté des étrangers, Toyota Group gagne près de 30% avec 11 477 voitures vendues. Tous les autres acteurs perdent 7 points. Depuis janvier, la 208 domine largement la Clio avec 56 169 ventes. La Sandero complète le podium, et la première étrangère est la Yaris 8ème.

Mauvaise nouvelle du côté des équipementiers, Recaro et BBS déposent le bilan. Le premier, très connu pour la fabrication de sièges s’est déclaré en faillite il y a 3 jours. Il est important de noter qu’il s’agit de la branche automobile, séparée des parties aéronautique ou sièges de bureau. La société allemande a souvent changé de mains. Pour le fabricant de jantes BBS, le dépôt de bilan date du 26 juillet. En 2011, 2015 et 2020 l’entreprise a déjà fait faillite. Là aussi l’administrateur va décider dans quelques semaines si l’un des projets de reprise est viable. Recaro compte 215 employés, BBS 270.

Sur le front du pétrole, les cours dégringolent. 77 dollars pour le Brent et 73 pour la référence américaine WTI. Pour la première fois depuis des mois, le baril passe sous les 80 dollars. Cette chute trouve sa source dans l’industrie chinoise dans une mauvaise passe, avec une croissance en baisse. Même le regain de tension au Moyen-Orient sur fond de conflit israélo-palestinien n’a pas d’effet sur les cours. Bonne nouvelle donc pour les automobilistes français en plein chassé-croisé, qui paieront un carburant moins cher à la pompe.

Inquiétude pour les employés Alpine de Viry-Chatillon. Le site de Renault Group dans l’Essone fabrique les V6 hybride pour l’écurie de Formule 1 Alpine F1. Or le constructeur a annoncé la fin de la fabrication et de la fourniture de moteurs pour la Formule 1 dès 2026. L’écurie de Formule 1 appartenant au géant français, devra alors trouver un autre motoriste, probablement Mercedes. Les 344 employés de Viry-Chatillon sont inquiets, le maire de la ville a fait part de sa crainte pour le site à Emmanuel Macron. Les opérateurs présents sur les Grands Prix menacent de ne pas démarrer les moteurs d’Ocon et Gasly s’ils ne sont pas rassurés sur leur avenir.

Enfin les nouveautés de la semaine. Maserati annonce une version radicale de la MC20. Audi a levé le voile sur les nouvelles A6 e-tron Sportback et Avant. Alpine peaufine le développement de la future A390. h