Pagani Zonda Arrivederci : la dernière, à priori ?

A chaque nouveau modèle unique, on se demande s'il s'agit de la dernière Zonda, tant la supercar pionnière de Pagani semble ne pas vouloir s'éteindre. Il faut dire que, en 25 ans, sa ligne n'a pas pris une ride...

La Pagani Utopia Roadster, qui vient d’être récemment dévoilée, ne sera pas la seule hypercar de la marque italienne à être présentée en première. La Zonda en question est connue sous le nom d'Arrivederci et porte le numéro de châssis 140, ce qui en fait la dernière Zonda jamais assemblée. L'homme d'affaires et collectionneur de voitures américain Kris Singh a pris livraison de cette création unique l'année dernière, mais l'a immédiatement entreposée et elle n'a jamais été vue en public auparavant.

Carbone spécial

La carrosserie de la Zonda Arrivederci partage de nombreux points communs avec les autres modèles de la série 760, mais elle comprend de nombreux éléments personnalisés. Une grande partie de la carrosserie de la voiture est finie dans une forme spéciale de fibre de carbone avec une finition argentée spectaculaire. Ces éléments contrastent avec la fibre de carbone bleu foncé, notamment sur les passages de roue avant, les bas de caisse, le capot, les contours des phares, l'écope de toit, l'aileron de requin et l'aile arrière massive. D’ailleurs, le liseré bleu et rouge qui parsème ces éléments n’est pas sans rappeler les livrées « Martini Racing » arborées par les Porsche puis les Lancia en compétition entre les années 70 et 90.

L’aileron arrière ne ressemble à aucun autre fabriqué par Pagani et s'inspire de l'aile de la Zonda JC unique. Il est doté de dérives latérales sur mesure et se trouve positionné plus haut que les ailes de la plupart des Zonda. D'autres détails extérieurs spectaculaires incluent des insignes personnalisés et des entourages de feux arrière argentés. Elle dispose également de freins en carbone-céramique avec des étriers de frein rouges alors que les roues sont basées sur les roues à sept rayons de la Huayra BC.

Singh a également commandé un intérieur sur mesure pour la Zonda Arrivederci qui comprend de nombreuses fibres de carbone apparentes, du cuir rouge et des accents en bois sur le volant.

Peu de détails sont connus sur le groupe motopropulseur de la voiture, mais on pense qu'elle partage son V12 atmosphérique AMG de 7,3 litres avec d'autres modèles Zonda 760, ce qui signifie qu'elle développe 760 ch. Unique en son genre, la Zonda a été imaginée à partir de la fin des années 80, quand Horacio Pagani rencontre son idole, Juan-Manuel Fangio, et lui présente le concept. A la mort du « maestro » en 1995, l’utilisation du nom Fangio tombe à l’eau et c’est Zonda, un vent des Andes, qui permettra judicieusement de baptiser cette merveille. La première Zonda, la C12, n’avait été produite qu’à 5 exemplaires.