Le marché français plonge au mois d’août 2024

Les groupes Stellantis et Renault très impactés

Stellantis perd près d’un tiers de ses immatriculations. Peugeot et Opel conservent leurs parts de marché et Jeep progresse, mais les autres marquent dévissent. Citroën passe sous les 6% du marché, du jamais vu pour cette marque historiquement forte.

Renault recule de concert avec Peugeot, même si son Austral, qui intègre le Top 10, apporte une note positive aux résultats du losange. Dacia, en baisse, dépasse cependant les 10% du marché français, grâce à la Sandero, locomotive du marché français, mais aussi Duster de 3e génération qui frôle déjà le podium!

Volkswagen mieux que ses concurrents

En progressant de plus de 6%, le groupe Volkswagen gagne près de 5% de part de marché. Audi se rapproche de BMW, Skoda rejoint pour la première fois le Top 10 des ventes et Cupra progresse. Porsche et plus encore Seat font des étincelles. La maison mère sauve les meubles, de quoi envisager la fin de l’année avec une certaine sérénité.

Une baisse qui touche la majorité des constructeurs

A l’exception de Volvo et de Land Rover qui affichent des immatriculations à la hausse, tous les constructeurs sont impactés par la chute du marché. BMW et Toyota sauvent la mise, et conservent leur bonne progression annuelle, mais la déconfiture de Mini doit inquiéter chez BMW. Pour Nissan ou Ford et même pour Tesla, ce mauvais mois ne fait qu’amplifier un recul annuel marqué. Chez Suzuki ou chez Mitsubishi, on peut penser qu’il s’agit d’un accident de parcours et que l'année n'est pas terminée.

Motorisations: la stabilité

Côté motorisation, rien ne bouge ou si peu. Oui, il s’est bien vendu quelques Diesel de plus (+0,1% de marché au cumul) et quelques électriques de moins (-0,1% au cumul). Mais pas de bouleversement, c’est le marché en lui même qui connait un coup de pompe…

Top 10 marques. Volume août 2024

Renault : 12 193 Peugeot : 11 875 Dacia: 8 826 Toyota: 6 773 Volkswagen: 6 272 Citroën 4 854 BMW: 3 240 Audi: 3 056 Hyundai: 2 712 Skoda: 2 599

Top 20 par modèle, août 2024

Rang Modèle volume 1 RENAULT CLIO V 5 059 2 PEUGEOT 208 II 4 745 3 DACIA SANDERO 3 4 376 4 DACIA DUSTER 3 2 671 5 VOLKSWAGEN POLO VI 2 206 6 TOYOTA YARIS CRO 2 190 7 PEUGEOT 2008 II 2 165 8 TESLA MODEL Y 2 096 9 RENAULT CAPTUR II 1 970 10 PEUGEOT 308 III 1 857 11 PEUGEOT 3008 III 1 816 12 TOYOTA YARIS 1 714 13 CITROEN C3 AIRCR. 1 601 14 OPEL CORSA 1 451 15 CITROEN C3 III 1 363 16 DACIA JOGGER 1 271 17 RENAULT AUSTRAL 1 110 18 HYUNDAI TUCSONIII 1 081 19 TOYOTA AYGO X 946 20 SEAT IBIZA V 939

Top 10 modèles - Immatriculations cumulées depuis le 1er janvier 2024

Rang Modèle volume 1 PEUGEOT 208 II 60 914 2 RENAULT CLIO V 58 607 3 DACIA SANDERO 3 52 246 4 CITROEN C3 III 36 164 5 PEUGEOT 2008 II 34 779 6 RENAULT CAPTUR II 32 266 7 PEUGEOT 308 III 25 786 8 TOYOTA YARIS 22 181 9 TOYOTA YARIS CRO 21 165 10 RENAULT AUSTRAL 17 939 11 DACIA DUSTER 2 17 889 12 OPEL CORSA 16 224 13 13 RENAULT TWINGOIII 15 806 14 DACIA JOGGER 15 717 15 FIAT 500 15 429 16 TESLA MODEL Y 14 819 17 CITROEN C3 AIRCR. 14 724 18 VOLKSWAGEN POLO VI 14 506 19 FORD PUMA 14 229 20 RENAULT ARKANA 13 727

Ventes véhicules particuliers janvier-août 2024

Marque Volume août 2024 Volume août 2023 %Var 2024/2023 TOTAL MARCHE 85 977 113 599 -24,32 STELLANTIS 22 646 33 156 -31,70 ABARTH 75 63 +19,05 ALFA ROMEO 165 256 -35,55 CITROEN 4 854 8 846 -45,13 DS 966 1 741 -44,51 FIAT 1 458 2 641 -44,79 JEEP 755 542 +39,30 LANCIA 0 0 MASERATI 3 5 -40,00 OPEL 2 495 3 151 -20,82 PEUGEOT 11 875 15 911 -25,37 GROUPE RENAULT 21 098 27 214 -22,47 ALPINE 79 120 -34,17 DACIA 8 826 10 586 -16,63 RENAULT 12 193 16 508 -26,14 MOBILIZE 0 0 GROUPE VOLKSWAGEN 14 504 13 678 +6,04 AUDI 3 056 2 883 +6,00 BENTLEY 2 3 -33,33 BUGATTI 0 0 CUPRA 765 738 +3,66 LAMBORGHIN 8 13 -38,46 PORSCHE 169 110 +53,64 SEAT 1 633 753 +116,87 SKODA 2 599 2 423 +7,26 VOLKSWAGEN 6 272 6 755 -7,15 GROUPE B.M.W 4 162 5 365 -22,42 B.M.W. 3 240 3 560 -8,99 MINI 922 1 804 -48,89 ROLLS ROYC 0 1 -100,00 GROUPE TOYOTA 7 076 8 155 -13,23 LEXUS 303 416 -27,16 TOYOTA 6 773 7 739 -12,48 GROUPE FORD 1 951 3 207 -39,16 FORD 1 951 3 207 -39,16 GROUPE NISSAN 655 1 740 -62,36 NISSAN 655 1 740 -62,36 GROUPE DAIMLER 2 413 3 214 -24,92 MERCEDES 2 325 2 944 -21,03 SMART 88 270 -67,41 GROUPE HYUNDAI 4 974 6 424 -22,57 HYUNDAI 2 712 3 208 -15,46 KIA 2 262 3 216 -29,66 GROUPE GEELY 670 717 -6,56 VOLVO 647 563 +14,92 LOTUS 13 18 -27,78 POLESTAR 0 0 LYNK CO 10 136 -92,65 GROUPE TATA 539 472 +14,19 JAGUAR 25 55 -54,55 LAND ROVER 514 417 +23,26 GROUPE SUZUKI 1 011 1 516 -33,31 SUZUKI 1 011 1 516 -33,31 GROUPE MITSUBISHI 58 184 -68,48 MITSUBISHI 58 184 -68,48 TESLA 2 523 5 365 -52,97 AUTRES 1 772 3 255 -45,56

Total des immatriculations particulières janvier-août 2024

