Équipements de Sécurité pour les Sports Motorisés : Moto vs. Auto

Les Équipements de Sécurité pour la Moto Lorsque l’on fait de la moto, et à fortiori de la compétition à deux roues motorisé, il faut bien avoir conscience que seul l’équipement de sécurité représente la carrosserie du pilote. Aussi il est primordial de ne pas négliger l’aspect sécuritaire, même en pratique loisir du sport motorisé. La liste des équipements disponibles est longue et variée, et va même dépendre du type de sport pratiqué. Par exemple, il n’y a pas qu’un seul type de casque. Si vous faites du motocross, il existe des casques sans visière mais avec une mentonnière très proéminente. Il faudra compléter le casque par un masque, un peu comme au ski. Ce type de casque est étudié pour la pratique du cross en laissant une large liberté de mouvement, une vision très large, mais en protégeant la tête et la mâchoire de façon renforcée. En cross, on peut souvent croiser la route de cailloux ou même d’arbres en bord de piste. Le casque sera différent pour les compétitions sur circuit comme la vitesse, l’endurance ou autre. Là, il sera intégral avec une visière placée plutôt haute. En effet, le pilote est « allongé » sur le réservoir et regarde donc vers le haut de son casque. D’autres types de casques peuvent être utilisés pour la pratique en loisir de la moto comme les jets ou les modulables. Cependant, il existe des réglementations et normes applicables dès que l’on veut pratiquer le sport motorisé en compétition, même en amateur. Il faut bien se renseigner sur les normes applicables sinon vous serez refusés avant même d’avoir mis la botte sur la piste. La panoplie des équipements de sécurité à moto est complète avec différents types de gants qui vont résister fortement à l’abrasion pour la piste, aux gros chocs pour le cross, etc. Il en va de même pour les bottes, ou les combinaisons qui sont très différentes selon la compétition. Très légères en motocross, elles doivent résister à l’abrasion de la piste en moto de vitesse ou d’endurance. On les complète en cross par des dorsales et même de véritables armures de protection (colonne vertébrale, rachis, épaule, thorax, etc.) ou un système d’airbag qui se gonfle automatiquement en cas de chute. Cela amortit le choc, et permet de maintenir la tête droite. Évidemment, en cas de pratique loisir, un bon blouson de cuir ou en tissu technique avec une dorsale intégrée, complétée par un pantalon de moto pourra suffire. Mais, certains circuits imposent systématiquement une combinaison homologuée, même en track day. Les Équipements de Sécurité pour l'Automobile En sport automobile aussi il existe différents types de casque ou d’équipements de sécurité. Du côté des casques, on retrouvera les mêmes types que pour la moto à savoir casque ouvert (alias jet), intégral, modulable ou autre. Et même dans les casques jet, on va en trouver avec une « demi-mentonnière » qui peut accueillir un système de communication, pratique en rallye. Les normes de sécurité applicables en sport auto ne sont pas les mêmes qu’en moto. Surtout, un casque intégral auto ne pourra pas forcément être utilisé pour la moto, et ne sera pas forcément confortable, la position n’étant pas la même sur ou dans la machine. En automobile, le véhicule fait partie intégrante de la sécurité. Outre le châssis, il y a des ajouts comme les demi-arceaux ou les arceaux complets qui, là encore, doivent répondre à des normes dès que l’on veut faire de la compétition. Au casque s'ajoute une panoplie complète de protection comme le harnais qui va plaquer le pilote à son baquet, le baquet lui-même, les combinaisons ignifugées ou les gants et bottines qui doivent répondre à des normes de résistance au feu, ou même le système HANS qui évite à la tête du pilote de partir en avant en cas de choc.

Comparaison entre les Casques Moto et Auto

Les casques moto et auto, bien que semblables, présentent des différences notables en termes de conception et d'utilisation. Les casques moto sont souvent dotés de visières plus grandes pour offrir une meilleure vision lorsque le pilote est allongé sur le réservoir. De plus, certains casques moto intègrent des ailerons aérodynamiques pour réduire les turbulences à haute vitesse. En revanche, les casques auto sont généralement équipés de supports pour le système HANS, crucial en cas de collision sur circuit. Pour une analyse plus approfondie sur les différences entre les casques moto et auto, consultez notre article sur ce sujet insolite.

Autre point important, tous les casques n’ont pas la même forme. Il y a la taille, évidemment, mais pas que. Un casque doit compresser légèrement le visage et ne pas pouvoir s’enlever sans le détacher. Mais, chaque fabricant va donner une forme spécifique à son casque. On n’achète pas un casque à l’aveugle et il faut le tester, quitte à se mettre en position de son sport. Sur certains modèles on va peut être avoir le menton qui touche la mentonnière. En cas de choc, la mâchoire sera forcément touchée. D’autres seront plus ou moins ovales ou ronds et correspondront ou pas à la morphologie de votre tête.

Dans les points communs, il y a le confort. Les fabricants proposent différents revêtements intérieur, des systèmes d’aération performants qui peuvent être réglés plus ou moins forts, des systèmes d’attache (sangle mentonnière) homologués mais pouvant être plus ou moins pratiques et différents types de visières interchangeables qui vont permettre de s’adapter à la luminosité, la pluie, ou autre météo.

Un point plus subjectif enfin, le design et les motifs des casques pourront vous orienter vers tel ou tel modèle. Mais la priorité doit rester la sécurité.

Innovation et Technologies Modernes

L'innovation dans le domaine des équipements de sécurité pour les sports motorisés ne cesse de progresser. Les nouveaux matériaux comme les composites en fibre de carbone offrent une protection accrue tout en réduisant le poids des casques. De plus, les designs modernes intègrent des technologies de pointe pour améliorer le confort et la sécurité des utilisateurs. Découvrez les dernières innovations en matière d'équipements de sécurité pour moto et auto chez les experts de Speedway, un incontournable dans le domaine.

Il est loin le temps où les pilotes automobiles roulaient en pantalon de ville et bras de chemise, ou les pilotes motos avec des casques « bol » Cromwell. Même en regardant juste 10 ans en arrière, les équipements de sécurité ont fait des bonds de géant vers toujours plus de protection des personnes sans devenir encombrants ou gênants pour la pratique, même en amateur.

Conclusion

La sécurité dans le cadre de la pratique d’un sport motorisé est essentielle. Rien ne remplacera la prudence, mais les accidents arrivent plus vite qu’on ne le pense, surtout lorsque l’on cherche les limites. Autant être bien protégé pour s’en sortir avec le moins de blessures et de séquelles.

La Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) ou la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) font constamment évoluer les normes et réglementations en matière d’équipements de sécurité. Si vous pratiquez régulièrement un sport motorisé, il faut vous tenir informé en continu pour anticiper un changement de norme par exemple et ne pas vous voir refuser un engagement pour équipement non conforme.

Dans votre pratique de tous les jours, la sécurité et les équipements sont aussi très importants. On n’a qu’une vie.

Pour résumer Les équipements de sécurité sont essentiels pour la moto et l'auto, surtout en compétition. Pour la moto, divers casques et protections existent selon le type de sport (motocross, circuit, etc.), avec des normes strictes. En auto, en plus du casque, des éléments comme le harnais et le système HANS sont cruciaux. Les casques moto et auto diffèrent en conception et usage, avec des innovations constantes pour améliorer la sécurité et le confort. La prudence reste primordiale, et il est important de suivre les évolutions des normes de la FIA et de la FIM pour une pratique en toute sécurité.

