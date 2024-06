Solution F et Saleen s'associent pour une supercar à hydrogène

Zapping Le Blogauto Essai de La Mazda MX30 R-EV

L’annonce a été faite ce jeudi 13 juin 2024 dans le Village Hydrogène des 24 Heures du Mans en présence d’Éric Boudot, représentant de l’entité GCK, repreneur de Solution F en 2022 et de Steve Saleen (Saleen Automotive). Solution F est présent en sport automobile depuis plus de trente ans, en ayant développé des moteurs de compétition pour Peugeot Sport et Citroën, ou encore des Silhouette de supertourisme.

Saleen est évidemment un nom qui résonne dans la tête de tous les passionnés de supercars et les nostalgiques des GT1, quand la S7 avec son gros V8 caverneux venait titiller les Maserati MC12 et autres Ford GT en FIA GT. Depuis cette époque de "gloir", le constructeur était un peu passé sous les radars, hormis ses préparations pour Ford Mustang, mais ne désespère pas, depuis plusieurs années, de revenir au Mans. Une fenêtre peut s'ouvrir en 2026, avec l'essor de l'hydrogène au Mans ?

Un moteur made in France

Le partenariat conclu entre Solution F et Saleen Automotive portera sur la livraison d’un nouveau moteur qui équipera la future supercar de route américaine. Ce V6 biturbo, déjà à l’étude depuis plusieurs mois, aura la particularité de pouvoir fonctionner avec de l’hydrogène et/ou du carburant synthétique traditionnel. Pour concevoir, fabriquer et développer ce moteur sur son site de Venelles dans les Bouches-du-Rhône, l’équipe de Solution F pourra compter sur le support technique de son partenaire Motul qui fournira des lubrifiants spécifiques.

Un prototype de démonstration

En attendant, le partenariat franco-américain se concrétisera dans un premier temps par le codéveloppement d’un démonstrateur, basé sur la Foenix H2 et équipé d’un moteur V8 à combustion hydrogène, qui roulera aux États-Unis dès la fin de l’année 2024 afin de préparer l’arrivée du futur véhicule de série et d’assurer la promotion de la technologie du moteur lors d’évènements publics tels que des salons et des courses automobiles. Le V8 de 6.2L de cylindrée, suralimenté par un compresseur mécanique, développe 612 ch à un régime de 6500 tr/min et un couple de 700 Nm à 4500 tr/min. Rappellons aussi que d’autres prototypes à hydrogène sont en développement, comme celui de la Mission H24, Green GT, ainsi que Toyota qui a dévoilé l’an passé son concept GR H2 Concept.

Pour Solution F, ce débouché industriel se présente comme une suite logique au travail effectué depuis plusieurs années sur la motorisation à combustion hydrogène. Cette technologie, proche du zéro émission, démontrera toute sa pertinence lors d’un tour de démonstration effectué par la Foenix H2 et son V8 hydrogène ce samedi à 12h30 en lever de rideau des 24 Heures du Mans.

Éric Boudot, président du Groupe GCK : « L’expérience acquise dans le domaine des moteurs depuis près de 40 années par Éric Chantriaux, le fondateur de Solution F, et son équipe technique représente un atout majeur dans le déploiement de la stratégie hydrogène du Groupe GCK. Nous sommes fiers de passer à l’échelle industrielle et de participer à la création de la première supercar bicarburation de l’histoire, en partageant notre maturité technique dans le domaine de l’hydrogène avec un constructeur aussi prestigieux que Saleen. »