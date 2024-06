Pierre Gasly prolonge chez Alpine pour plusieurs années

Zapping Le Blogauto Essai MG ZS EV

L'annonce du renouvellement de Gasly sur plusieurs années devrait faire taire ceux qui voient déjà l'écurie Alpine vendue à Andretti. En effet, on ne renouvelle pas pour plusieurs années un pilote si on compte bazarder l'écurie. En prolongeant son contrat, Pierre montre aussi son engagement envers l'écurie française alors que certains l'imaginaient déjà rebondir ailleurs devant les difficultés rencontrées.

"Le Français dispute actuellement sa deuxième campagne avec BWT Alpine F1 Team. Fort de 140 départs en Formule 1, Pierre est un pilote doté d’une vaste expérience pour hisser l’écurie au plus haut niveau à l’avenir." En trente-deux apparitions sous les couleurs d’Alpine, Pierre a inscrit 67 points et remporté deux trophées en terminant troisième du Sprint du Grand Prix de Belgique 2023 et en obtenant une troisième place mémorable au Grand Prix des Pays-Bas 2023 à Zandvoort.

Mais, pour le moment, Gasly est le seul pilote confirmé pour 2025. En effet, Esteban Ocon a visiblement été lassé des promesses d'Alpine et tente de voir ailleurs si l'herbe est plus verte, quitte à se retrouver chez Haas ou chez Sauber en attendant Audi.

Qui en coéquipier de Gasly ?

Parmi les rumeurs de coéquipiers, beaucoup pensent que Jack Doohan, pilote de la filière Alpine et managé par...Flavio Briatore, est le candidat naturel pour le baquet. Mais pour le moment il n'y a aucune confirmation ou infirmation. Par ailleurs, Doohan sera dans une ancienne Alpine, en essais au Castellet Paul Ricard, avec Mick Schumacher. Alpine veut-elle jauger les deux pilotes ? Car oui, Schumacher est une autre possibilité évoquée.

Plus "amusante", mais après tout possible, on évoque en Autriche (le GP est ce weekend) la possibilité de voir Carlos Sainz revenir à Enstone ! On l'envoyait déjà chez Williams à ronger son frein, mais Alpine aurait trouvé une formule pour séduire Sainz : lui offrir un contrat pluriannuel, mais avec une porte de sortie activable par lui. En gros, il a une stabilité avec l'écurie, mais si une opportunité de top team se présente, il pourrait partir. De quoi séduire l'Espagnol et le faire revenir ? Il a été chez Renault juste une saison en 2018 avant de filer chez McLaren.

Officiellement, il reste encore 7 baquets de libres sur 20. Et des jeunes pousses aux dents longues qui tapent à la porte de la F1 il y en a. Bearman, Doohan, Antonelli, etc. Ceux qui n'ont pas encore de baquet ferme peuvent trembler.