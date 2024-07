Stellantis : licenciements temporaires dans 2 usines aux USA

Zapping Le Blogauto Essai Citroën e-C4X de 136ch

L’usine d’assemblage de Warren réduit la voilure

"Stellantis ajuste actuellement le modèle d'exploitation de son usine d'assemblage de Warren pour aligner la production sur les ventes", a indiqué la porte-parole de Stellantis, Jodi Tinson, dans un communiqué. "L'usine fonctionnera sur une seule équipe pendant le mois de juillet. L'entreprise continuera de surveiller la demande et de prendre les mesures nécessaires pour équilibrer les stocks » a-t-il ajouté.

Le constructeur réduit ainsi la production de deux à un quart de travail quotidien pour juillet sur le site. Entraînant le licenciement temporaire d'environ 1 600 travailleurs, soit environ la moitié de l'effectif de l'usine.

La raison est liée aux ventes des Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer, a expliqué Eric Graham, qui dirige le puissant syndicat United Auto Workers (UAW), qui représente les employés de l'usine. Le site fabrique également le pick-up Ram 1500 Classic.

La production du Jeep Gladiator totalement interrompue pendant 6 semaines

Pendant ce temps, la production du Jeep Gladiator au complexe d'assemblage de Toledo dans l'Ohio devrait être complètement interrompue pendant une période de six semaines en juillet et août, selon une lettre envoyée lundi par l'UAW à ses membres.

« L'usine de Toledo South (site de production du Gladiator) sera fermée à partir de la semaine du 8 juillet et reprendra la production la semaine du 19 août pour aligner la production sur les ventes, rééquiper l'usine pour un nouveau modèle et observer une semaine de vacances d'été », a déclaré Stellantis dans un communiqué. « Les employés seront réaffectés pour soutenir la production à l'usine de Toledo North (site de production de la Wrangler) pendant cette période, sauf pendant leurs vacances d'été la semaine du 5 août. »

Cependant, la lettre de l'UAW indique que les personnes employées à produire le Gladiator devraient également être renvoyés chez eux pendant les deux premières semaines de la période de six semaines pendant laquelle la production du modèle sera interrompue, avant de commencer à aider à la production de Wrangler.

Les niveaux de production du Gladiator étaient déjà plus faibles ces dernières semaines, les employés ont d’ores et déjà participé parfois à la production du Wrangler, en raison du ralentissement de la demande pour le pick-up, ont déclaré des responsables syndicaux et des travailleurs. Les employés affectés à la branche Wrangler de l'usine seront également en arrêt de travail pendant deux semaines à compter de lundi prochain, précise la lettre de l'UAW. L'usine de Toledo emploie environ 5 000 travailleurs horaires au total.

Jeep confronté à des méventes

Les fermetures d'usines estivales d'une durée d'une ou deux semaines ne sont pas inhabituelles, car les constructeurs automobiles cherchent à effectuer des opérations de maintenance et à préparer la sortie de nouveaux modèles. Mais les plans à long terme de réduction de la production des Gladiator, Wagoneer et Grand Wagoneer sont liés à des ventes plus lentes que prévu de ces modèles et aux stocks importants qui se sont accumulés chez les concessionnaires au cours des derniers mois.

Les résultats du deuxième trimestre publiés mardi montrent que les ventes de Gladiator ont chuté de 24% par rapport à l'année précédente, à 10 489 unités, poursuivant une tendance récente. Le Wrangler a chuté de 17%, à 38 896 unités vendues.

Les ventes des Wagoneer et Grand Wagoneer ont progressé de 107 % et 24 % par rapport à l'année précédente, ce qui en fait les rares points positifs pour Jeep au cours du trimestre, même si les ventes totales des deux gros SUV n'ont atteint que 20 739 unités.

L’UAW a également déclaré que Stellantis avait récemment donné un préavis de 30 jours indiquant qu'il prévoyait de supprimer le troisième quart de travail dans l'atelier de peinture Wagoneer de Warren. Les quelque 150 travailleurs à temps plein de ce quart seront transférés vers la zone d'assemblage, a-t-il déclaré, ce qui signifie qu'environ 120 employés supplémentaires, ou intérimaires, qui travaillent actuellement à l'assemblage devraient être supprimés.

