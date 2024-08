Le prix du pétrole en hausse suite aux conflits Russie / Ukraine et Israël / Hamas

Zapping Le Blogauto Essai de la Cupra Born en Laponie

Le prix du pétrole à la hausse

Vers 10H30 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, progressait ainsi de 0,90% à 80,38 dollars.

En parallèle, son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison octobre également, gagnait 1,04%, à 76,40 dollars.

Les prix de ces deux références mondiales sur le marché du brut pétrolier gagnent du terrain en raison de nouvelles inquiétudes concernant l'offre, lesquelles sont générées par les tensions croissantes au Moyen-Orient et entre la Russie et l'Ukraine.

Tension accrue entre Hamas et Israël

Dimanche, le Hamas a réclamé que le plan présenté par Joe Biden pour une trêve à Gaza soit mise en œuvre, estimant inefficaces des négociations supplémentaires alors que des habitants fuient en masse le sud du territoire, avant de nouvelles opérations israéliennes.

Cet appel du mouvement palestinien voit le jour au lendemain d'un raid israélien sur une école. Il est considéré comme l'un des plus meurtriers depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza. En parallèle, Israël s'attend à une attaque de l'Iran, après l'assassinat le 31 juillet dernier à Téhéran du chef du Hamas Ismaïl Haniyeh, attribué à Israël, et la mort le 30 juillet du chef militaire du Hezbollah Fouad Chokr, tué dans une frappe près de Beyrouth revendiquée par Israël. L'Iran et ses alliés ont menacé Israël d'une riposte "sévère".

Incursion ukrainienne en Russie

La tension est également accrue par l'incursion de l'Ukraine dans la région de Koursk.L’armée ukrainienne a lancé le 6 août une opération d'envergure inédite dans la région russe de Koursk, prenant le contrôle de plusieurs localités.

Reste qu’avec la prise de Soudja, une ville de l'oblast de Koursk située à une dizaine de kilomètres de la frontière, l'armée ukrainienne contrôle l'un des derniers points de transit du gaz russe par gazoduc vers l'Union européenne. Le mercredi 7 août, les prix du gaz ont atteint leur niveau le plus élevé depuis décembre 2023.

A la date du 8 août, les flux de gaz n’étaient pas interrompus et Gazprom précisant que le transit était de 37,3 millions de mètres cubes, soit légèrement en dessous du volume observé ces dernières semaines (autour de 40 millions). La Slovaquie, la Hongrie et l’Autriche (et l’Italie via l’Autriche) sont les pays membres qui continuent à recevoir du gaz russe via ce gazoduc et seraient donc les plus affectés par une coupure soudaine des livraisons. En décembre 2023, Vienne avait importé 98 % de son gaz depuis la Russie.

Les craintes d’une récession aux États-Unis s’éloigne

Bonne nouvelle tout de même : les données sur l'emploi américain publiées la semaine dernière se sont avérées plus positives qu’attendues. Eloignant les craintes d’une récession aux États-Unis.

Jeudi, la publication d'une baisse des demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis inférieure aux prévisions ont rassuré les investisseurs.

Affaire à suivre alors que la semaine sera riche en indicateurs économiques américains, avec les prix à la production (PPI) pour juillet mardi, l'indice d'inflation IPC pour juillet mercredi, puis les ventes au détail américaines de juillet et les chiffres de la production industrielle en juillet jeudi.

Sources : AFP