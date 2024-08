Chine : ventes automobiles locales en baisse en juillet

Zapping Le Blogauto Essai Dacia Jogger

Demande en baisse sur le marché intérieur, exportations en hausse

Les ventes de voitures particulières ont atteint environ 2 millions d'unités, dont environ 1,6 million en Chine, soit une baisse de 10 % par rapport à l'année précédente. Parallèlement, les exportations totales de véhicules particuliers ont bondi de plus de 20 % pour atteindre 399 000 unités.

Plus de la moitié des véhicules vendus étaient des « véhicules à énergie nouvelle », ou des véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Les constructeurs automobiles chinois ont augmenté leurs exportations de véhicules alors que la demande est en baisse sur leur marché intérieur et que les États-Unis et l'Union européenne ont augmenté les tarifs douaniers au motif que les subventions gouvernementales offertes par Pékin donnent aux constructeurs automobiles chinois un avantage illégal.

Pour tenter de stimuler la demande et de contrer le ralentissement de la croissance économique tout en promouvant des transports plus propres, la Chine a élargi les incitations pour encourager les conducteurs à échanger leurs vieilles voitures à essence ou diesel et à acheter des véhicules électriques.

La Chine fait appel à l’OMC

Le ministère chinois du Commerce a annoncé en fin de semaine dernière avoir soumis les tarifs provisoires imposés début juillet au mécanisme de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce.

« La décision préliminaire de l'UE manque de base factuelle et juridique, viole gravement les règles de l'OMC et porte atteinte à la situation générale de la coopération mondiale dans la lutte contre le changement climatique », a déclaré le ministère dans un communiqué publié sur son site Internet. « Nous exhortons l'UE à corriger immédiatement ses mauvaises pratiques et à maintenir conjointement la stabilité de la coopération économique et commerciale Chine-UE et de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie des véhicules électriques », a-t-il déclaré.

Forte hausse des ventes de VE en Chine

Si les ventes de voitures sont restées globalement décevantes, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de près de 30 % en juillet par rapport à l'année précédente, pour atteindre environ 991 000 unités. Sur ce total, 887 000 ont été vendues en Chine et 103 000 ont été exportées.

Les ventes des constructeurs automobiles étrangers ont stagné ou ont chuté cette année, témoignant d’une concurrence intense sur les prix dans un marché sursaturé.

La part des ventes d'automobiles détenue par les constructeurs automobiles chinois a augmenté rapidement et s'est établie à deux tiers de toutes les ventes de véhicules en juillet, les ventes de leurs véhicules ayant augmenté de 10 %, selon le rapport. La plupart des véhicules vendus en Chine entre janvier et juillet se situaient entre 100 000 et 150 000 yuans (environ 14 000 à 20 500 dollars), a indiqué l'association professionnelle. La plus grande part des véhicules électriques vendus se situait entre 150 000 et 200 000 yuans (20 500 à 28 000 dollars).

Hausse des exportations, tant VE que thermiques

Les groupes chinois Chery Automobile, SAIC Motor et Geely Auto Group exportent toujours plus de véhicules, la plupart équipés de moteurs thermiques, que les constructeurs de véhicules électriques comme BYD et Tesla. Mais ces derniers gagnent rapidement du terrain sur le marché. BYD a exporté 31 000 véhicules électriques et hybrides en juillet, tandis que Tesla en a exporté 28 000 au total, selon le rapport.

Au cours des sept premiers mois de l'année, BYD a exporté 2,38 millions de véhicules électriques, contre 1,76 million pour Tesla. La part du lion des exportations automobiles chinoises cette année est allée à la Russie, selon le rapport, qui cite des chiffres des douanes. La Russie a importé 478 000 véhicules fabriqués en Chine au premier semestre de l'année, presque tous équipés de moteurs à combustion interne conventionnels. Le Mexique arrive en deuxième position avec 226 000 véhicules, suivi du Brésil avec 171 000.