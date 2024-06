La Chine veut une suppression des droits de douane d’ici le 4 juillet

Zapping Le Blogauto Essai de La Mazda MX30 R-EV

La Commission ne peut pas effacer d’un revers une décision qu'elle a mûrement réfléchie pendant des mois et des mois et des mois. Si certes, la Chine exerce une pression sur les États membres, il n’en demeure pas moins que ces derniers devraient voter à la majorité qualifiée contre la Commission pour pouvoir aboutir à une annulation.

Reste que de source bien informée, on indique que personne n’osera annuler une décision européenne pour le moment. Et ce, d’autant plus, avant les élections législatives en France … l’élection d’une nouvelle Assemblée pouvant conduire à l’abandon des restrictions prévues.

Cependant, la Commission européenne, les analystes et les groupes de pression commerciale européens ont souligné quant à eux que les discussions représenteraient une entreprise majeure et que la Chine devrait être disposée à faire d'importantes concessions.

Pour résumer

Pékin souhaite que l'UE supprime ses nouveaux droits de douane sur les véhicules électriques chinois d'ici le 4 juillet, a indiqué le média le Global Times, contrôlé par l'État chinois, après que les deux parties ont convenu de tenir de nouvelles discussions commerciales.

