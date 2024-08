Toyota optimise la Corolla GR

Zapping Le Blogauto Essai Suzuki Vitara

Vous vous en doutez, ce n’est pas pour nous, mais par contre, sur le marché US où la berline s’écoule entre 260.000 et 300.000 exemplaires par an, cela a son importance.

Visuellement, pas de révolution à attendre pour la berline compacte japonaise. On remarque tout juste un pare-chocs avant redessiné qui améliore le refroidissement. Ce nouveau carénage intègre de grands conduits de frein tandis que des rideaux d'air ont été ajoutés pour évacuer l'air du haut du pneu. L'intérieur est sensiblement le même mais reçoit de nouvelles garnitures.

Une boîte auto 8 rapports

La mise à jour la plus importante est l'inclusion d'une transmission automatique à 8 vitesses. Connue sous le nom de transmission automatique directe Gazoo Racing (DAT), c'est la même que celle qui a été ajoutée à la gamme GR Yaris plus tôt cette année. Une différence clé entre cette boîte de vitesses et celles trouvées dans les GR Supra et GR 86 est que plutôt que de baser les changements de vitesse sur la force g de décélération et la vitesse, le DAT détecte les entrées de frein et d'accélérateur pour effectuer le changement parfait. Néanmoins, les puristes pourront toujours opter pour la boîte manuelle à 6 rapports.

Fait intéressant, la transmission a des rapports très similaires à ceux de la boîte manuelle à six vitesses standard et possède son propre refroidisseur dédié. Toyota proposera également un sous-radiateur pour un refroidissement supplémentaire en option sur les modèles Premium et en équipement standard sur les versions Premium Plus.

Un châssis revu

Si le moteur trois cylindres turbocompressé de 1,6 litre propose toujours 300 CV, le couple grimpe à 400 Nm. Un système Launch Control est également standard sur les modèles DAT. Les ingénieurs de Toyota ont également amélioré la maniabilité. De nouveaux ressorts de rebond ont été ajoutés aux suspensions avant et arrière pour réduire le soulèvement intérieur des roues, tandis que des optimisations ont été apportées aux ressorts hélicoïdaux et aux stabilisateurs arrière. Le point de montage du bras oscillant a également été déplacé pour réduire le squat en accélération. Les différentiels à glissement limité Torsen (LSD) avant et arrière seront de série sur tous les modèles 2025.

Trois versions seront vendues aux États-Unis : la GR Corolla Core, la GR Corolla Premium et la GR Corolla Premium Plus. Les principales caractéristiques exclusives au Premium Plus comprennent un toit en fibre de carbone forgé, un capot personnalisé, un sous-radiateur, des roues noir mat, un affichage tête haute et des sièges en daim de marque GR.