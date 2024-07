Tesla : Musk confirme le report de la présentation du robotaxi

Zapping Le Blogauto Essai Opel Grandland GSE

Musk confirme un délai lié à la conception du véhicule

Musk n'a pas fourni de nouvelle date pour l'événement, mais dans un message publié sur X (anciennement twitter) - société qu’il détient - il a mentionné qu'il avait demandé une modification de la conception de l'avant du véhicule.

Arguments invoqués : « le temps supplémentaire nous permet de montrer quelques autres choses", a-t-il écrit.

Jeudi dernier, Bloomberg News avait rapporté que la présentation du robotaxi serait reportée jusqu'en octobre afin de donner à Tesla plus de temps pour construire davantage de prototypes. Des affirmations faisant chuter le cours des actions Tesla de 8 % en une seule journée.

Rappelons que durant les premiers mois de l’année les titres de la société avaient chuté de plus de 40 %, mais elles ont toutefois augmenté de plus de 80 % après avoir atteint un plus bas sur 52 semaines en avril dernier.

Les véhicules autonomes présentés comme un facteur de croissance pour Tesla

Depuis de nombreuses années, Musk affirme que le système de "conduite autonome complète" (Full Self Driving) de Tesla permettra via une flotte de robotaxis de générer des revenus pour l'entreprise et les propriétaires de Tesla, en permettant de « rentabiliser » les véhicules électriques stationnés via cet usage.

Depuis que la fonctionnalité "Full Self Driving" est en vente, soit fin 2015, Musk présente les véhicules autonomes comme un catalyseur de croissance pour Tesla.

Des fonctionnalités sources d’accidents

A l ‘heure actuelle, le système est testé sur les routes publiques par des milliers de propriétaires.

Cependant, dans des documents d'enquête, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis a indiqué avoir recensé 75 accidents et un décès impliquant le "Full Self Driving". Une éventuelle mise en cause du système n'apparaît pas clairement … mais le doute est permis …

D’autant plus que Tesla a lui-même déclaré que le système n’était pas capable de conduire de manière autonome et que les conducteurs humains doivent être prêts à intervenir à tout moment.

Notre avis, par leblogauto.com

Rappelons que Elon Musk a récemment réduit l'équipe des Superchargeurs de Tesla, en justifiant sa décision par des difficultés liées à la concurrence et des profits moins élevés … et sa volonté de se concentrer sur le développement des robotaxis …

Sources : Associated Press