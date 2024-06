Tesla leader en terme de profit par véhicule

Zapping Le Blogauto Essai Opel Grandland GSE

Autre point : Tesla priorise les mises à jour à distance. L’esthétique et l’aspect physique de ses véhicules varient très peu au fil du temps.

Le constructeur a toujours pensé son système de production avec une obsession en matière de réduction de la complexité, de rapidité d’assemblage et, surtout, de réduction des coûts. Le résultat de ces efforts permet à Tesla d’enregistrer de meilleurs profits que d’autres constructeurs d’automobiles, comme Toyota, notamment. On peut véritablement parler de production de masse …

Mercedes-Benz se classait en deuxième position avec 847 000 yens, suivi de BMW avec 701 000 yens. Les constructeurs asiatiques en très bonne place Le bénéfice par véhicule de Toyota a augmenté de 92 % pendant la période, tandis que celui de Honda et Hyundai a bondi respectivement de 53 % et 27 %.

Cependant, après déduction de plus de 5 milliards USD de croissance des bénéfices grâce aux incitations fiscales, le bénéfice par voiture est tombé à 648 000 yens (3794 euros).

Principal constat : Tesla a le bénéfice moyen par voiture le plus élevé à 1,11 million de yens (environ 7 000 USD / 6640 euros ).

Le journal a analysé les données de QUICK-FactSet, qui ont calculé les bénéfices par véhicule des 10 principaux constructeurs automobiles mondiaux, ainsi que de Tesla et de BYD.

Pour résumer

9 des 12 plus grands constructeurs automobiles mondiaux ont enregistré des hausses annuelles de leurs bénéfices par véhicule pour l'année se terminant en mars, selon un article du Nikkei.

