Smart #5 : le SUV qui en fait un peu trop ?

Cette smart #5 a été présentée en première mondiale à Byron Bay en Australie, à l'occasion du lancement des #1 et #3 sur l'île-continent. La voiture se veut orientée "outdoor" pour pouvoir sortir des sentiers battus (il y a même un vélo TREK et une tente The Cave de Heimplanet pour faire campeur bobo chic). Esthétiquement, smart change. La face avant n'est pas aussi douce que les voitures déjà en vente et les feux gagnent en dimension. Cela reste très arrondi tout de même, mais visiblement, ces feux doivent participer à l'effet "solide" de la voiture. La face avant a également une sorte de grille lumineuse un peu façon Jeep avec 4 encoches dans la signature lumineuse. Cette signature se retrouve à l'arrière, un arrière quasiment jumeau de l'avant. Le reste est du "dessine moi un SUV" pur sucre avec des arches de roues soulignées par un entourage noir plastique qui les fait visuellement plus grandes. On a aussi un pli de carrosserie qui par du coin des feux avant et parcourt toute la carrosserie avec un "bourrelet" sur chaque aile pour faire "gonflé". Les bas de caisse intègre un pseudo-marche-pied qui fait barroudeur (si si). Enfin, on est sur un "concept" à l'asiatique (lire : une voiture de série maquillée) et donc on a une barre LED sur le toit pour bien éclairer, une galerie amovible, les valises (?) latérales, etc. Si on se détache de ces atours de concept, et que l'on regarde la version "civile", on a un SUV intéressant (pour un SUV s'entend) avec des porte-à-faux courts, des portières sans encadrement, des poignées escamotées dans la carrosserie, etc. Pour l'extérieur, ce sera à chacun de se positionner... Pour l'intérieur, rien de révolutionnaire, du grand écran à gogo et un intérieur très lisse. Mais c'est surtout sur la technologie que smart compte.

Un joli camping car

Déjà, on peut citer une puce AMD V2000 (pas du NVidia) pour une puissance de calcul à même selon le constructeur de "garantir une expérience utilisateur de premier ordre grâce à des performances élevées". C'est important par exemple dans la fluidité des interfaces et notamment du GPS. Rien de plus "scrogneugneutant" qu'un GPS ou une interface peu réactifs quand tout passe désormais par là. C'est aussi primordial pour toutes les aides à la conduite (ADAS) et la conduite autonomisée. Il faut sans doute cette grosse puce pour gérer le low-poly smart OS du véhicule, basé sur le moteur Unreal.

La "dièse cinq" (ou hashtag cinq si on veut faire branchouille) mesure 4,705 m de long. C'est un grand SUV qui offre surtout un empattement de 2,90 m. Pour comparer avec la Mercedes Classe E, cette dernière mesure 20 cm de plus pour un empattement 3 cm plus court. Cela promet un bel espace à bord si le mobilier n'est pas trop envahissant. Smart propose 34 espaces de rangement à l'intérieur, un coffre de 72 litres, mais aussi de fauteuils cuir "gravité zéro" qui peuvent être allongés indépendamment ou être réunis pour un couchage "king-size". De quoi profiter des 20 hauts-parleurs Sennheiser Signature, d'un éclairage d'ambiance (256 couleurs) qui peut se synchroniser avec la musique (effet boîte de nuit immédiat...) ou de l'affichage sur les écrans AMOLED 2,5 k de 13 pouces (ou pourquoi pas de l'affichage tête haute HUD de 25,6 pouces...). Ah si, il y a même un projecteur intégré pour faire des séances de cinéma en plein air...

Allez, passons à la partie motorisation. Ah ben non, smart n'est pas bavard là-dessus...visiblement l'ambiance intérieure est plus intéressante que le ou les moteurs. On sait juste que la batterie fait 100 kWh de capacité et est sous une tension de 800 volts. Pour rappel, cela permet, quand c'est bien géré, de faire de la charge à 4C, c'est à dire une puissance de 4 fois la capacité. De quoi faire le 10 à 80% de charge en 15 minutes.

Cela demande un super chargeur à 400 kW. Ici, on ne sait pas si la batterie peut être vue comme deux batteries 400 volts et être chargées indépendamment avec deux chargeurs 200 kW. Avec ses 100 kWh, la smart #5 promet 740 km CLTC (China Light Duty Vehicle Test Cycle). Attention, le nouveau cycle CLTC qui a remplacé le NEDC chinois se montre très optimiste par rapport à nos habitudes de circulation d'Européens. Si en WLTP c'est à 590/600 km, ce sera déjà bien. La toute nouvelle smart #5 sera lancée et livrée en Europe au premier semestre 2025.

(*) smart veut que sa marque soit écrite toute en minuscule d'imprimerie

Pour résumer Smart a changé, et change encore plus avec la présentation du concept #5, un SUV barroudeur chic 100% électrique. On le sait, on ne reverra plus de fortwo maligne et économe en énergie. Place à un véhicule de 4,70 m de long doté d'une batterie 800 V de 100 kWh. Pour les chiffres de puissance, d'autonomie WLTP, etc. il faudra encore attendre. Théoriquement le #5 arrive en Europe au premier semestre 2025.

Thibaut Emme

Rédacteur

