Smart #5: Tout est inversé

A l’apparition de la première génération de Smart ForFour conçue en 2004 avec Mitsubishi, après les très mignons Roadster et Coupé, ces trois modèles paraissaient être une révolution pour le constructeur de micro-citadines avec des véhicules de plus de 3,40 m de long. Mais ils avaient encore pour eux l’image de jouets mignons, ou de véhicules sport plaisir en miniature. Cette contrainte est aujourd’hui largement dépassée, puisque depuis le renouveau de la gamme Smart avec les #1 et #3, il n’y a rien en dessous de 4,27 m de long…Et l’annonce malencontreuse Chinoise indiquant la sortie de la future #5 ne fera pas plus d’heureux chez les nostalgiques des premiers temps de la marque, avec un bestiau qui mesurera au bas mot….4,70 m! Soit quasiment deux Smart ForTwo de première génération, le modèle des origines. C’est Nicolas Hayek, génial patron de Swatch et à l’origine du concept de la petite puce, qui doit aujourd’hui se retourner dans sa tombe….

Depuis le rachat de 50% des parts de Smart par le constructeur chinois Geely, la ligne de route est claire et n’a plus grand chose à voir: Vous voulez du SUV électrique? Vous allez en avoir! Et BIM! #1 en 2022, puis #3 en 2023, deux SUV plutôt compacts dans leurs genres (entre 4,30 m et 4,45 m) mais puissants et lourds (autour des 2 Tonnes). Et maintenant est donc annoncé le futur #5, dont nous avions eu une ébauche assez précise avec le concept un peu plus tôt dans l’année.

Ce sera clairement la Smart de tous les superlatifs et de tous les renoncements, 4,70 m de long donc, mais un empattement de 2,79 m (pour rappel la première ForTwo mesurait 2,50 m de long…), 5 motorisations électriques dont les puissances oscillent entres 340 (!) et… 638 (!!!) chevaux en mode bi-moteur haut de gamme avec les grosses batteries d’au moins 100 kW - et le poids - qui vont avec, 7 places à l’intérieur…

On peut se remonter le moral en évoquant le design pas si désagréable tout en rondeurs - musclées certes mais rondeurs quand meme - qui rompt en douceur avec celui des #1 et #3, et puis avec cette proue à l’identité lumineuse plutôt rafraichissante faisant un peu oublier les dimensions du bestiau.