Brabus propose un kit carrosserie pour la Smart#1

Brabus et Smart, c’est une longue histoire, qui a commencé dès l’époque de la première Fortwo, dont la version la plus haut de gamme et la plus puissante portait le nom du célèbre préparateur allemand.

Assez confidentielle chez nous, la nouvelle Smart #1 électrique propose également depuis 2022 une version Brabus, qui dispose d’un moteur additionnel sur l’avant pour former une traction intégrale et disposer de 428 CV, avec quelques touches esthétiques sportives spécifiques. Néanmoins, Brabus va plus loin et propose un nouveau kit carrosserie bien plus complet et expressif, afin de « Brabusiser » (oui, oui, to Brabusize sur le site officiel) votre exemplaire.

Comment on "brabusize" une Smart ?

A l’avant, une lame plus proéminente est associée à deux petits ailerons disposés autour des prises d'air du bouclier, afin de réduire la portance sur l'essieu avant à grande vitesse. On retrouve un aileron arrière plus grand et un nouveau diffuseur, avec le lettrage Brabus bien visible. L’ensemble est évidemment présenté dans les teintes caractéristiques de Brabus, à sa voir un noir intense réhaussé de touches sportives de rouge un peu partout.

De profil, la Smart #1 gagne en sportivité avec un nouveau jeu de jantes alliage Monoblock Z de 19 pouces, de mêmes tailles que le jeu de jantes proposé de série. Pour les propriétaires à la recherche d'une exclusivité encore plus poussée, Brabus propose également des jantes haut de gamme « Platinum Edition » d'un diamètre de 21 pouces avec une signature unique : grâce à leur production utilisant une technologie de forgeage sophistiquée et un usinage CNC de haute technologie, elles offrent une combinaison exceptionnelle de haute résistance et de construction légère. Les nouvelles jantes sont associées à des ressorts sport. De quoi rabaisser la Smart #1 du sol de 35 mm.

À l'intérieur, le préparateur fait du classique : plaques éclairées portant le logo Brabus sur les seuils de portes, pédalier en aluminium, tapis de sol et le coffre en velours noir arborant des coutures rouges.

Côté performance, pas de changement avec les 428 chevaux et 543 Nm de couple des deux moteurs électriques. Voilà qui permet d’avaler le 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes. Le SUV sportif est équipé d'une batterie de 66 kWh, ce qui permet une autonomie de 400 kilomètres selon le cycle d’homologation WLTP.