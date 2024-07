Podcast 313: l'essentiel de la semaine automobile

Zapping Le Blogauto Essai Dacia Jogger

A l’occasion de la publication des résultats semestriels, Carlos Tavares prévient: « Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir des marques qui ne rapportent pas de l’argent. » Les analystes avancent des noms comme Maserati, Lancia ou DS. Au 30 juin, le revenu opérationnel ajusté a chuté de 40% à 8,46 milliards d’euros, en dessous du consensus. La marge du groupe passe en dessous des 10%. Les actionnaires américains reprochent des marges trop faibles, et des difficultés à reduire les stocks. Les distributeurs évoquent des tarifs très élevés. Tavarès confirme qu’il va s’intéresser désormais aux Etats-Unis, le travail en Europe étant terminé selon lui.

Tous les voyants sont au vert pour Renault Group au premier semestre 2024. Le plan Renaulution de De Meo s’applique à merveille, avec des finances qui s’améliorent même mieux que prévu. Le chiffre d’affaire croit de 0,4%. On doit plus à la partie financière, que la branche automobile qui recule. La marge opérationnelle est en hausse de 0,1 milliard à 8,1% . Résultat net du groupe: 1,4 milliard d’euros, malgré la cession de 440 millions d’euros d’action Nissan. Le free cashflow ressort à 1,3 milliards d’euros. Renault est troisième en Europe, leader en France. Et la Dacia Sandero la plus vendue sur le vieux continent.

Du côté de TotalÉnergies, le second trimestre témoigne d’une baisse de 7% de son bénéfice. Il s’agit d’un résultat inférieur aux prévisions, avec un montant de 3,8 milliards d’euros, contre 4,9 prévus par les analystes. Sont évoquées la baisse des marges de raffinage, malgré une activité stable, une demande en GNL qui recule. Il faut noter toutefois une performance opérationnelle en net hausse dans le domaine de l’exploration et de la production, grâce à des prix du pétrole soutenus.

Le marché des vehicules électrique a chuté de 10,4% en France au mois juin avec 33 472 ventes. On constate un effondrement des ventes de la leader, la Peugeot e-208, qui pointe seulement à la 5ème place. Elle demeure toutefois, leader au premier semestre avec 20 003 unités, contre 12 014 pour la Fiat 500 seconde. Mais en juin, la Mégane E-tech bondit de 37% à 3 257 exemplaires. Ensuite, on trouve deux Tesla et la vieillissante Twingo E-tech. La 500 dégringole également, la MG4 résiste et la fraiche Renault Scenic ferme le top 10. Juin apparait donc comme une anomalie passagère, car depuis janvier, la hausse est de 13,5% avec 173 106 voitures vendues.

Dans la rubrique des essais, vous retrouverez une vidéo inédite de la Mercedes CLE et la semaine prochaine une autre de la Toyota Yaris Cross.

Enfin les nouveautés de la semaine. Ssangyong a présenté le tout nouveau Actyon. La Hyundai i30 N a droit à un second restylage. Et Corvette a dévoilé les images de sa radicale ZR1.