Nouveau Ssangyong Actyon : un air de Land Rover, non ?

Selon KG Mobility (ex-Ssangyong), Actyon dérive de action+young (jeune) ainsi que de act+on. Mouais, on laissera cela à la mercatique. Esthétiquement, il en impose ce nouvel Actyon avec des lignes tendues d'un bout à l'autre du véhicule, mais aussi tous les atours des SUV comme des arches de roues galbées et marquées. Pour dynamiser le profil, on compte sur une ligne noire basse, mais aussi un pavillon qui descend à la rencontre de la ceinture de caisse.

Cet Actyon reprend quelques éléments de style du KGM Torres EVX. C'est grosso modo le principe utilisé par Land Rover pour son Range Rover, le montant C en moins. Ici, il est couleur carrosserie et accentue le côté "solide" du SUC. Cette silhouette massive contraste avec les signatures lumineuses très fines, tant à l'avant qu'à l'arrière. KGM joue à fond la carte de la déconstruction des feux avant avec des blocs très bas dans le parechoc et une signature diurne très haute.

Il a beau reprendre le nom et officiellement être un SUC, il n'a plus la ligne de toit en arc de cercle des SUV "coupé". En revanche, Ssangyong reste très mystérieux sur l'intérieur. Pour autant, les pré-commandes sont ouvertes. Il faut une confiance aveugle en KGM pour cela. KGM de son côté compte fortement sur ce nouvel Actyon pour se relancer dans son marché national. Les envois à l'export devraient débuter en octobre, pour des livraisons qui doivent débuter à la fin de l'année 2024.

Notre avis, par leblogauto.com

Le premier Actyon inaugurait le segment des "SUC". Mais un physique "particulier" lui a surtout valu les moqueries. Désormais, il est cherché pour ce décalage ainsi que pour les prestations en matière de volume intérieur.

Ce nouvel Actyon n'a pas le même physique spécial. Fonctionnera-t-il bien commercialement pour autant ? Rien n'est moins sûr. En France, l'ex Ssangyong a disparu des écrans radars, la faute à une gamme de moteurs inadaptés à notre malus CO2 castrateur. Mais les véhicules restent homologués en Europe et donc immatriculables (via la Belgique ou autre). Pour ceux qui veulent rouler différent.