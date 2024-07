La Hyundai i30 N restylée pour la seconde fois

Zapping Le Blogauto Essai de la Honda CRV, PHev 2024

Quelques mois après le restylage de la berline standard, c'est au tour de la sportive de bénéficier de ce second rafraîchissement, pour une génération qui, l'air de rien, va sur ses 8 ans !

Petites retouches

À l'avant, les prises d'air avant adoptent une forme plus acérée et reçoivent une petite languette verticale rouge vif. Le design de la lèvre a également été modifié et comprend une combinaison d’accents gris mat et rouge, tandis que la calandre arbore les nouveaux badges Hyundai au look plat en noir mat. Tous les modèles i30 N "2025" sont également équipés de série de jantes forgées de 19 pouces avec une finition gris mat.

A l’intérieur, on retrouve le même groupe d’instruments entièrement numérique Supervision de 10,25 pouces que la berline i30 N, qui rejoint l'écran tactile multimédia existant de 10,25 pouces, avec Apple CarPlay et Android Auto, la navigation par satellite et la radio DAB+. Les sièges baquets en daim, cuir et Alcantara N en option ont également été rafraîchis, et il y a une nouvelle zone noir brillant autour du levier de vitesses. Un bouton NGS rouge pour activer la fonction boost « N Grin Shift » est désormais ajouté au volant. Ce « bouton magique » libère la puissance et le couple maximum, une sonorité d'échappement débridée et les changements de vitesse les plus agressifs" pendant 20 secondes maximum à la fois.

Sur des marchés comme l'Australie, l’un de ceux où la gamme N est complète, le nouveau modèle comprend également le programme de services pour voitures connectées Hyundai Bluelink. Cela ajoute une notification automatique de collision, une fonction d'appel d'urgence, un routage connecté avec des mises à jour de trafic en direct, des services d'alerte et des mises à jour logicielles en direct. L'assistance à l'évitement de collision avant a été mise à jour avec de nouveaux capteurs radar avant et une caméra montée derrière le pare-brise.

Le même moteur, mais c'est déjà trop pour l'Europe

Côté moteur, rien à signaler. La puissance continue de provenir d'un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant 280 CV à 6 000 tr/min et 392 Nm de couple entre 2 100 et 4 700 tr/min. La berline continue d'être proposée avec une transmission manuelle à six vitesses et une transmission automatique à double embrayage à huit vitesses.

Chez nous, aucune chance de la voir, avec son malus maximal qui ferait plus que doubler son prix. Il en est de même de la i20 N qui n’a plus droit de cité en Europe. Hyundai avait annoncé début 2024 mettre définitivement un terme à la production des i30 N et i20 N pour le marché européen. La première n’était déjà plus disponible en France depuis le premier restylage de 2020, mais la petite i20 avait encore été au catalogue jusqu’en 2023. Sur le vieux continent, la sportivité Hyundai ne peut s’envisager qu’avec l’électrique, et notamment son modèle Ioniq 5 N.