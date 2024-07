Nouvelle Corvette ZR1 : la plus puissante Corvette de tous les temps

Zapping Le Blogauto Essai DS3 E-Tense 2023

Un V8 démentiel

Parlons tout de suit du cœur de la bête : Le moteur V8 LT7 biturbo de 5,5 litres de cylindrée, à double arbre à cames en tête et vilebrequin "à plat" (flat-plane crank), affiche une impressionnante puissance maximale de 1 187 chevaux à un régime de 7 000 tr/min, ainsi qu'un couple très élevé de 1 123 Nm à 6 000 tr/min. C’est plus que la Lamborghini Revuelto, la McLaren 750S, la Pagani Huayra, la Mercedes-AMG One ou même la Ferrari SF90 Stradale XX. Ce V8 n'a sans doute pas l'efficience en CO² des motorisations hybrides de ses rivales italiennes, mais il n'en a cure !

Le moteur, baptisé « Small Block Gemini » et connu sous le nom de LT7, a beaucoup en commun avec le LT6 qui réside dans la Corvette Z06. Néanmoins, pour prendre en charge les nouveaux turbocompresseurs et les performances accrues, le bloc a subi de nombreuses modifications avec une chambre de combustion plus grande et de nouvelles têtes moulées avec des entrées uniques. Le profil de calage et de levée des soupapes a également été optimisé pour l'induction forcée, tandis qu'il existe une nouvelle admission et des « techniques intelligentes d'étalonnage du moteur anti-décalage ». Le moulin arbore également des pistons et des bielles uniques ainsi qu'un système d'injection de carburant secondaire pour fournir le carburant nécessaire au soutien de la puissance importante du moteur

La transmission double embrayage à huit rapports a été entièrement revue avec des engrenages à profil plus large, des arbres plus solides et une lubrification améliorée pour supporter la capacité longitudinale et latérale accrue du véhicule et éviter des déjaugeages.

La voiture devrait être capable d'atteindre une vitesse de pointe « confortablement » supérieure à 346 km/h. Ils ont ensuite suggéré que la vitesse de pointe pourrait être nettement supérieure à cela et ont confirmé que le modèle ne serait pas limité électroniquement. Sur la piste d'accélération, la ZR1 devrait être capable de parcourir le quart de mile en moins de 9,7 secondes avec une vitesse finale sur l'exercice à 241 km/h. Pour stopper cette machine infernale, on peut compter sur un système de freinage unique doté de disques en carbone-céramique mesurant 15,7 pouces (400 mm) à l'avant et 15,4 pouces (390 mm) à l'arrière.

Aerokit, pour devenir la terreur des circuits

Vue pour la dernière fois sur la Corvette de 2e génération (C2) et présentée sur la voiture de course Corvette Z06 GT3.R, la lunette divisée accentue le design affirmé de la Corvette ZR1. Tout en servant de pièce maîtresse, cette « colonne vertébrale » en fibre de carbone entre les deux vitres arrière, disponible en tissage apparent ou en couleur carrosserie, permet une extraction de chaleur accrue du compartiment moteur, selon Chevrolet.

La ZR1 de série comprend un splitter avant en fibre de carbone, des moulures de bas de caisse, une entrée d'air latérale avec refroidissement des freins intégré et un « underwing » avant avec Gurney flaps. Ils sont rejoints par des roues en fibre de carbone ou en aluminium de 20 et 21 pouces chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 4S. Parmi les autres points forts figurent les conduits de refroidissement des freins et 15 échangeurs de chaleur. Bref, tout pour imiter la version de course GT3.

L'aérodynamisme a été vraiment optimisé. L'air entre par la calandre avant, traverse l'échangeur de chaleur du refroidisseur intermédiaire et ressort par le haut du capot pour augmenter l'appui aérodynamique avant et refroidir l'air de suralimentation. Des conduits d'air latéraux en fibre de carbone ont été ajoutés pour que de l'air frais et propre soit canalisé dans des conduits pour refroidir les freins arrière. Des entrées en fibre de carbone situées sur le dessus du hayon arrière du coupé aspirent de l'air pour refroidir les températures d'entrée d'air du compresseur turbo

Mais si la ZR1 « de base » est avant tout pensée comme une flèche qui doit atteindre de très hautes vitesses, les ingénieurs ont pensé à ceux qui veulent en faire une arme de piste. C’est la raison d’être du pack d’options « ZTK ». On trouve ainsi un aileron arrière énorme, des mini-ailerons à l'avant avant et un Gurney flat monté sur le capot. Le dessous de l'aile avant est remplacé par des longerons de soubassement pour augmenter l'appui. Outre les modifications de style aérodynamique, l'ensemble comprend des ressorts de suspension plus rigides, des amortisseurs révisés et des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2R.

A l’intérieur, les modifications sont plus légères si ce n’est l’apparition d’un insigne ZR1 sur le volant, les plaques de seuil et la plaque intérieure. En plus de cela, il existe une jauge de suralimentation ainsi que des coutures uniques sur le panneau de porte sur la variante 3LZ.

La Corvette ZR1 entrera en production l'année prochaine à Bowling Green, dans le Kentucky.