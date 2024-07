Podcast 312: l'essentiel de la semaine automobile

Zapping Le Blogauto Essai MG ZS EV

L’agence internationale de l’énergie observe une croissance de la demande de petrole en berne. Il s’agit même de la plus basse depuis le dernier trimestre 2022, où la Chine était confinée. C’est justement la demande chinoise qui s’est contractée en raison de problèmes économiques. La production devrait finir l’année à 103 millions de barils par jour, contre 104 d’après les précédentes prévisions de l’agence. D’ici 2025, la Chine ne représentera plus que 40% de la croissance de la demande, contre 70% en 2023. L’AIE prévoit une stabilisation des besoins en pétrole en 2030.

Alors que les grands départs en vacances se succèdent, on constate une hausse de 2% de la mortalité routière en juin, par rapport à la même période l’an passé. 291 personnes ont trouvé la mort sur nos routes le mois dernier. L’ONISR recense 26 automobilistes tués de plus. On note toutefois une baisse chez les motards et les cyclistes. La mortalité augmente, mais le nombre d'accidents et de blessés graves baissent respectivement de 9 % et 12%. Une fois n’est pas coutume, on a décompté moins de tués en agglomération. Depuis janvier, la hausse de la mortalité routière est de 8%.

Le département du commerce US prévoit des restrictions sur les logiciels chinois ou provenant de pays considérés comme ennemis, implantés dans les voitures vendues sur leur territoire. L’administration Biden craint pour la sécurité nationale. En réponse, la Chine exhorte les Etats-Unis à respecter les lois de l’économie de marché et les principes de concurrence loyale. Les constructeurs présent sur le territoire américain s’inquiètent eux de la difficulté à devoir se passer de certaines technologies chinoises.

La Présidence française change de voiture. Après avoir rendu de bons et loyaux services, la DS7 élyséenne laisse sa place à un autre véhicule tricolore. Le Renault Rafale a fait sa première apparition dans la cour du Palais présidentiel à l’occasion du défilé du 14 juillet. Petit couac, la voiture est fabriquée dans l’usine de Palencia en Espagne. Il s’agit là toutefois d’une création unique, avec ce bleu nocturne. La calandre est aux couleurs de la France. La voiture intègre évidemment les lumières de police, deux portes fanions et des équipements spécifiques nécessaires à la fonction présidentielle.

Enfin les nouveautés de la semaine: Porsche présente les nouvelles Panamera GTS et Turbo S. Nissan fait renaitre le badge Nismo en Europe sur l’Arya. Audi lève le voile sur les nouvelles Audi A5. Enfin Mercedes propose une redoutable AMG GT 63 Pro.