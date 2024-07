Nouvelles Audi A5 et A5 Avant, place aux rondeurs

Zapping Le Blogauto Essai Peugeot 408 Hybrid 225

Esthétiquement, la nouvelle A5 ne révolutionne pas le style Audi, ni celui de l'A4 qu'elle remplace évidemment. On retrouve les classiques avec l'immense calandre single frame entourée par des feux allongés en biais pour un "regard" méchant. Cependant, elle prend des rondeurs avec les ailes qui s'élargissent et s'arrondissent. Les ouvertures du bouclier sont elles aussi en train de s'arrondir. Les arrondis gagnent aussi les blocs optiques avant. Les blocs optiques incorpore une signature lumineuse diurne faite de petits carrés.

Globalement, les arrondis se voient sous certains angles, mais aussi à l'arrière. Les ailes reçoivent un galbe plus important à l'arrière. Ce galbe se prolonge dans les feux arrière qui eux aussi s'arrondissent par rapport aux années Audi précédentes. Les feux sont reliés par un bandeau au profil rebondi. Plus étirés qu'avant, ils conservent une signature complexe. Ce n'est pas une nouveauté puisqu'on les trouve déjà sur le Q6 par exemple. On notera des poignées particulières. Bon, globalement, c'est une Audi.

A l'intérieur, place aux écrans. Un écran panoramique MMI Audi incurvé est orienté vers le conducteur. Il est composé de deux écrans, un premier pour les instruments de bord de 11,9 pouces, complété par un écran tactile de 14,5 pouces qui utilise la technologie OLED. Il est complété par un écran passager qui adopte une technologie "Privacy". Cela bloque la vision depuis le siège conducteur et permet au passager de l'utiliser pour tout autre chose que la conduite, navigation, etc. L'écran principal reprend la forme globale de la single frame.

Dans la mode actuelle des intérieurs, la planche de bord est très horizontale. Audi accentue ce côté avec un trait de séparation clair entre la planche de bord et la console centrale. Le volant est un peu à l'opposé du design de la voiture puisqu'il a des plis marqués. Il regroupe des boutons fonctionnels. Le reste de l'intérieur est sobre (certains diront austère) illuminé par l'éclairage d'ambiance.

Nouvelle plateforme, efficience améliorée

Techniquement, ces nouvelles A5 sont construites sur la Plateforme Premium Combustion (PPC). Les deux silhouettes ont une longueur identique, 4,829 m, ce qui était pratiquement déjà le cas avec l'A4. Justement par rapport à l'A4, cette A5 grandit de "seulement" 67 mm. Tout passe dans l'augmentation de l'empattement qui atteint 2,90 m contre 2,82 m auparavant.

Sous le capot, pour le lancement, on trouvera un 2.0 TFSI de 110 kW (150 ch) en entrée de gamme. Audi annonce une consommation combinée en l/100 km : 6,7 – 7,4; émissions combinées de CO2 en g/km : 151 - 169. Ce moteur pourra être obtenu en version 204 ch (150 kW). Ce TFSI utilise un turbo à géométrie variable et une cartographie modifiée. Ce 4 cylindres est accouplé à une boîte à double embrayage et une transmission aux roues avant. Le 150 kW peut aussi avoir une transmission quattro.

Côté Diesel, on trouve un 2.0 TDI 150 kW (204 ch) de consommation combinée en l/100 km : 4,8 – 5,4; émissions combinées de CO2 en g/km : 125 - 143. Il conserve la technologie d'adaptation de la combustion en fonction de la pression dans les cylindres. Il utilise une technologie MHEV+ 48V. Le moteur-générateur électrique a été améliorée pour plus d'efficience.

Enfin, l'Audi S5 a droit à un V6 TFSI de 3 litres qui développe 270 kW soit 367 chevaux. Le turbo est là aussi à géométrie variable pour plus de souplesse moteur, et il passe à l'électrification avec là encore le MHEV+ 48 volts. Il est accouplé à une transmission S Tronic à double embrayage. Audi annonce une consommation combinée en l/100 km : 7,5 – 7,9 ; émissions combinées de CO2 en g/km

: 170 - 179. Cela donne tout de même entre 8 770 et 20 569 € de malus !

Même la version d'entrée de gamme essence sera malussée à 2 370 € minimum, jusqu'à 7 959 €. Le TDI sera le moins malussé avec entre 210 € et 1 276 € de malus.

Produite sur le site Audi de Neckarsulm, la nouvelle Audi A5 sera proposée en France à un prix d'entrée de 45 000 euros et comprendra de série la navigation, un hayon arrière à commande électrique et un support de téléphone avec chargement par induction.

Dimensions

> Longueur du véhicule : 4 829 mm (A5 et A5 Avant, +67 mm)

> Largeur du véhicule sans rétroviseurs : 1 860 mm (A5 et A5 Avant, +13 mm)

> Hauteur du véhicule : A5 Avant - 1 460 mm (+11 mm), A5 - 1 444 mm (+24 mm)

> Empattement : 2 900 mm (A5 et A5 Avant, +68 mm)

Audi A5 TFSI 110 kW

Combined fuel consumption in l/100 km: 6,1 – 7,5 ;

CO2 emissions combined in g/km: 151 - 167 ; CO2 class: x)

Audi A5 TFSI 150 kW

Combined fuel consumption in l/100 km: 6,7 – 7,3 ;

CO2 emissions combined in g/km: 152 - 166 CO2 class: x)

Audi A5 TFSI quattro 150 kW

Combined fuel consumption in l/100 km: 7,0 – 7,5 ;

CO2 emissions combined in g/km: 160 - 170 ;CO2 class: x)

Audi A5 TDI 150 kW

Combined fuel consumption in l/100 km: 4,8 – 5,2 ;

CO2 emissions combined in g/km: 125 - 137 ; CO2 class: x)

Audi A5 TDI quattro 150 kW

Combined fuel consumption in l/100 km: 5,1 - 5,4 ;

CO2 emissions combined in g/km: 133 - 140 ; CO2 class: x)

Audi A5 Avant TFSI 110 kW

Combined fuel consumption in l/100 km: 6,7 – 7,4 ;

CO2 emissions combined in g/km: 154 - 169 ; CO2 class: x)

Audi A5 Avant TFSI 150 kW

Combined fuel consumption in l/100 km: 6,8 – 7,4 ;

CO2 emissions combined in g/km: 155 - 169 ; CO2 class: x)

Audi A5 Avant TFSI quattro 150 kW

Combined fuel consumption in l/100 km: 7,1 – 7,6 ;

CO2 emissions combined in g/km: 162 - 173 ; CO2 class: x)

Audi A5 Avant TDI 150 kW

Combined fuel consumption in l/100 km: 4,9 – 5,3 ;

CO2 emissions combined in g/km: 127 - 140 ; CO2 class: x)

Audi A5 Avant TDI quattro 150 kW

Combined fuel consumption in l/100 km: 5,1 – 5,4 ;

CO2 emissions combined in g/km: 134 - 143 ; CO2 class: x)

Audi S5 TFSI

Fuel consumption combined in l/100 km: 7,5 – 7,7 ;

CO2 emissions combined in g/km: 170 - 175 ; CO2 class: x)

Audi S5 Avant TFSI

Fuel consumption combined in l/100 km: 7,6 - 7,9 ;

CO2 emissions combined in g/km: 173 - 179 ; CO2 class: x)