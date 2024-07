Mercedes AMG GT 63 PRO : une puriste thermique qui veut s'amuser sur circuit

Zapping Le Blogauto La Porsche Panamera en avant premiere

Une famille qui s'agrandit

Afin de rivaliser toujours plus avec la reine Porsche 911, l'AMG GT Coupé d'origine a été peaufinée et perfectionnée au fil des ans avec une série de variantes plus rapides et plus percutantes, comme en attestent la GT S, la GT R et la toute-puissante GT Black Series, afin de satisfaire tous les goûts et les usages de ces sportives.

La voiture de deuxième génération, davantage tournée vers l’esprit 2+2, a suivi le même chemin. Si l’on met de côté la version 4 cylindres qui a fait hurler les « vrais ", la GT actuelle propose des V8 en version 55 et 63, ainsi que la nouvelle GT63 SE hybride rechargeable de 805 ch qui se situe au sommet de la gamme en termes de prix et de performances. Voici maintenant une autre nouvelle version, l'AMG GT Pro, qui se place entre la GT63 « classique » et la SE hybride, plus axée sur la piste et destinée aux « puristes », dévoilée dans le cadre du Goodwood Festival of Speed ​​au Royaume-Uni

Plus de puissance et surtout plus d'optimisation

Par rapport à la GT63 V8 « standard », la puissance de la Pro grimpe, passant de 585 à 612 chevaux ainsi que de 800 à 850 Nm de couple. Comme la GT63, ​​elle est dotée de la transmission intégrale 4Matic et d'une boîte automatique à neuf rapports qui utilise un embrayage humide à la place d'un convertisseur de couple. Si l'on examine les propres chiffres d'AMG, l'accélération de 0 à 100 en 3,1 secondes est inchangée par rapport à la GT63 classique, mais la Pro est censée être 0,5 seconde plus rapide de zéro à 200 Km/h, expédiant la référence plus difficile en seulement 10,9 secondes.

Si les gains de puissance ne sont pas en soi énormes, c’est ailleurs que la performance et l’efficacité supplémentaires sont à chercher, puisque cette Pro assume sa vocation de pistarde. Les améliorations substantielles apportées au refroidissement sont plus pertinentes que la puissance légèrement augmentée. Le Pro reçoit deux radiateurs haute température à l'avant, ainsi que des radiateurs séparés pour les différentiels avant et arrière. Le boîtier de transfert à commande électronique, qui répartit le couple sur chaque essieu, est également refroidi activement.

Pour faire face à une sollicitation spotive accrue, des freins en carbone-céramique ont été ajoutés de série tandis que des pneus destinés à la piste « Cup » seront également proposés sans frais supplémentaires.

De l'aérodynamique active

Le coupé dispose d'un aileron arrière fixe et de déflecteurs d'air supplémentaires sous la carrosserie similaires à ceux trouvés sur l'hypercar One. La personnalité sportive est encore renforcée par un ensemble standard en fibre de carbone composé d'un séparateur avant, d'un diffuseur arrière et de jupes latérales. Le changement aérodynamique le plus évident est l'arrivée d'un aileron arrière fixe à l'arrière, fini en fibre de carbone nue, qui est de série alors qu’il faut normalement prendre le pack AMG Aérodynamique pour en profiter. AMG ne cite aucun chiffre global d'appui aérodynamique, mais indique que la Pro a jusqu'à 30 kg de portance aérodynamique en moins sur l'essieu avant et 15 kg de plus à l'arrière.

Le Pro conserve également la même batterie de systèmes dynamiques actifs que le GT63 classique, notamment la direction de l'essieu arrière, un différentiel à glissement limité à commande électronique à l'arrière et des amortisseurs adaptatifs qui intègrent une liaison croisée hydraulique pour réduire considérablement le roulis sous les charges en virage.

Le prix n'a pas été partagé mais il devrait dépasser sans soucis les 200 000 € de l'AMG GT 63, à quoi il faut rajouter, chez nous, le malus de 60 000 €...